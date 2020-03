Mestiksen joukkuemäärää pyritään kasvattamaan – ensi kaudella ei ole pelillisin perustein pelkoa putoamisesta

Jääkiekkoliiton hallitus on päättänyt kasvattaa toiseksi korkeimman sarjatason Mestiksen joukkuemäärän 14:ään tulevaksi kaudeksi. Kahta ylimääräistä sarjapaikkaa tarjotaan Suomi-sarjan välieriin edenneille joukkueille lisenssimenettelyllä. Suomi-sarjan välierissä pelasivat Kiekko-Espoo, Hunters, FPS ja D-Kiekko.

– Jos hakijoita on enemmän kuin kaksi, liitto valitsee talouden, olosuhteiden sekä urheilun arvioinnilla kaksi parhaaksi soveltuvaa hakijaa ja määrittää heille oikeuden hakea lisenssiä. Tällä toimenpiteellä turvataan sarjan jatkuvuus siinäkin tapauksessa että jokin seura joutuu kaikesta huolimatta luopumaan sarjapaikastaan, tiedotteessa kerrottiin.

Mestiksen kahden viimeisen joukkueen ja Suomi-sarjan välierien voittajien välillä piti pelata karsinnat kevättalven aikana, mutta kausi päättyi ennen aikojaan koronaviruksen vuoksi.

Ensi kaudella karsintoja ei järjestetä, koska niiden poistamisella halutaan helpottaa seuroihin kohdistuvaa taloudellista painetta. Karsintojen pelaamatta jättäminen koskee vain kautta 2020-21. Kauden 2021-22 joukkuemäärästä päätetään ensi kauden loppuun mennessä.

Jo 12 joukkueella on lisenssi

Liiton lisenssikomitea myönsi jo sarjalisenssit kaikille Mestiksessä pelanneille 12 joukkueille. Vaarana on, että hankalassa taloustilanteessa jokin joukkueista ei pysty osallistumaan ensi kauden sarjaan.

Pudotuspelien pelaamatta jättäminen iski rajusti seurojen tulopuoleen.

– Arvio koronaviruksen aiheuttamista tulonmenetyksistä Mestis-seuroille on yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa. Tilanne vaatii nopeita, innovatiivisia ja paikoittain myös erittäin vaikeita päätöksiä, Mestiksen operatiivinen johtaja Olli Aro sanoi tiedotteessa.

Mestiksen hallitus, Mestiksen seurat ja Jääkiekkoliitto käynnistivät tukitoimet Mestiksen tilanteen helpottamiseksi. Sarjajärjestelmän ja pelaamistavan muutosten lisäksi Mestis tekee säästöjä. Noin miljoonan euron tuet koostuvat useista toimista – myös säästöistä ja uusien tulovirtojen kanavoimisesta seuroille. Lisäksi kokoonpanosääntöjä muokataan.

– Jokaisella joukkueella tulee olla tulevalla kaudella vähintään kolme U20-ikäistä kenttäpelaajaa per peli. Tähän kiintiöön ei lasketa maalivahteja, tiedotteessa kerrottiin.

STT

