Metsä Group rakentaa suursahan Raumalle – ”kaikkien aikojen sahainvestointi”

Metsä Group on päättänyt rakentaa uuden sahan Raumalle. Sahasta tulee yhtiön mukaan maailman modernein. Noin 200 miljoonaa euroa maksava saha on kaikkien aikojen suurin sahainvestointi Suomessa, Metsä Group arvioi.

Esimerkiksi konenäön ja tekoälyn hyödyntäminen sahaprosessin eri vaiheissa on yhtiön mukaan merkittävä uudistus, eikä vastaavaa teknologiaa ole vielä käytössä sahateollisuudessa muualla.

– Raumalle rakennettava uuden sukupolven saha on merkittävä kehitysloikka koko toimialalla. Uusi teknologia mahdollistaa siirtymisen työpisteiltä valvomotyöskentelyyn ja jatkuvaan käyntiin, sanoo Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen tiedotteessa.

Metsä Groupin pääjohtajan Ilkka Hämälän mukaan yhtiön tavoitteena ovat kokonaan fossiilittomat tehtaat, fossiilitalouden korvaaminen uusiutuvilla materiaaleilla ja hiilen lisääntyvä sitominen pitkäikäisiin puutuotteisiin.

– Raumalle rakennettava saha toteuttaa osaltaan kaikkia näitä tavoitteita, Hämälä kertoo.

Käynnistys vuonna 2022

Rauman uuden sahan on määrä käynnistyä vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Uuden yksikön vuosituotanto on noin 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa. Sahatavara myydään pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan.

Uusi saha työllistää Metsä Groupin mukaan Suomessa suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussa noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan noin 1 500 henkilötyövuotta.

– Tässä yhteiskunnan haastavassa tilanteessa Suomi tarvitsee nyt investointeja ja uskoa tulevaisuuteen, Hämälä korostaa.

Päätös Kemin sellutehtaasta syksyllä

Metsä Groupilla on menossa myös noin 1,5 miljardin euron hanke biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin. Hämälän mukaan päätöksiä on odotettavissa ensi syksynä.

Biotuotetehtaan on määrä tuottaa sellua, energiaa ja monenlaisia metsäteollisuuden uusia tuotteita. Tehdas ei käyttäisi lainkaan fossiilisia polttoaineita, ja sen sähköomavaraisuus olisi 250 prosenttia.

