Ministeri Kiuru: Lapista palaavilla kotimaan matkailijoilla on todettu kaksi tartuntaketjua, altistuminen tapahtunut hiihtokeskuksissa

Lapista palaavilla kotimaan matkailijoilla on todettu kaksi tartuntaketjua, joissa altistuminen on tapahtunut hiihtokeskuksissa, kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) tänään ministeriön tiedotustilaisuudessa.

– On selvää, että tämä osoittaa sen, että ajat ovat vakavia. Tehdyt viestit on tehty vakavasti otettaviksi. Jos näihin yhteisiin sääntöihin ei sitouduta, valtioneuvostotasolla on pohdittava vakavasti, minkälaisia keinoja voidaan ottaa käyttöön, Kiuru sanoi.

Hän muistutti pääministeri Sanna Marinin (sd.) todenneen, että liikkumisrajoituksetkin ovat mukana keinovalikoimassa, jos sellainen aika tulee.

– Meillä ei ole varaa riskipeliin tässä asiassa. Tämän viikonlopun menoja mietittäessä ihmisten pitää ottaa vakavasti lähikontaktien vähentäminen, Kiuru sanoi.

Vuodehoidossa 17, kotiutettuja pari

Tänään saatujen tuoreimpien tietojen mukaan koronaviruksen varalta testattuja on 6 500, joista positiivisia noin 450, kertoi sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:n tiedotustilaisuudessa.

Hän kertoi myös, että tänään kerättyjen THL:n tietojen mukaan vuodehoidossa on 17 potilasta, tehohoidossa viisi, kotiutettuja on pari kappaletta, eikä tiedossa ole kuolemantapauksia.

Testauskapasiteettia nostetaan 2 300:een päivässä, kun aiempi päiväkapasiteetti oli 1 500 testiä.

STT

