Moneen taipuva Paju – Salon Urheilupuisto henkilöityy luurankojumpan keksijään

Salon Urheilupuisto on Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen kompakti ja monipuolinen keskittymä altaita, kaukaloita, halleja, ratoja, vettä, jäätä, parkettia ja varsinkin nurmea.

Mutta jos Urheilupuisto pitäisi henkilöidä yhteen hahmoon, hän olisi Salon Golfkeskuksen toimitusjohtaja Tomi Paju.

– Prince of the Sports Park, Paju mutustelee.

Urheilupuiston suurin ja näkyvin fani on kulkenut mutkikkaan matkan nykyiseen pestiinsä. Matka on ollut pitkä vain ajallisesti, sillä Paju varttui täyteen mittaansa (191 cm) Märynummella ja kävi koulua, jonka purkutyöt alkoivat viime viikolla.

Ylioppilaaksi hän kirjoitti Euroopan murrosten vuonna 1989. Vuotta aiemmin Paju pääsi viimeisten joukossa nauttimaan vanhasta maailmasta, kun Halikon lukion venäjän kielen opiskelija matkusti YYA-sopimuksen 40-vuotisjuhlan kunniaksi junalla Donetskiin.

Monen muun märyläisen tavoin LSO:n teurastamolla kesätöissä ollut Paju teki toisen äärimmäisen kovan reissun kesällä 1992, kun hän ajoi kavereiden kanssa Hiacella Barcelonan olympialaisiin.

– Sillä reissulla nukuimme hyvin vain silloin, kun päästiin päiväksi (tv-selostaja) Mauri Myllymäen hotellihuoneeseen.

Lentopalloa alasarjoissa pelannut Paju sai ensikosketuksen golfiin työnantajansa Radio-Laxellin kautta Meri-Teijolla. Kipinä iski heti.

– Ensimmäiset kymmenen vuotta luulin, että siitä voisi tullakin jotain, mutta sitten sekin rauhottui, Paju tiivistää peliuransa alun.

Paju kuitenkin sai lajin parista töitä Wiurilan caddiemasterina. Toinen kipinä iski vuonna 2002, kun hän lähti nykyisen vaimonsa kanssa vuodeksi Irlantiin. Siitä tuli ensimmäinen noin 20:stä reissusta ”vihreälle saarelle”.

Paju ja Jari Laakkio ovat järjestäneet vuodesta 2007 joka vuosi 16–18 miehen golfreissuja Irlannin ja Walesin Links-kentille. Kenttiä on koluttu reissuilla toista sataa ja marraskuussa on Skotlannin vuoro.

– Sinne ei siis lähdetä hakemaan auringonvaloa, Paju muotoilee.

Wiurilasta alkoi 2000-luvun alussa yksi Pajun lukuisista urista, kun Salon Seudun Sanomien urheilutoimittaja Harri Sulonen kysyi Pajulta, että ”oletkos koskaan kirjoittanut?”

Seuraavat kymmenen vuotta Paju kirjoitti paikoin velmujakin juttuja Salkkariin golfista, lentopallosta, koripallosta ja autourheilusta.

Turun AMK:n Salossa käynyt Paju päätti seuraavaksi, että hänen on koettava Nokia. Tuolloin se oli helppoa, koska kaikki halukkaat otettiin töihin. Myös Paju, vaikka toive ”siististä sisätyöstä ja kympin tuntipalkasta” ymmärrettiinkin ensin väärin.

– Tuli nähtyä, miten se systeemi pyöri. Vuorot vaihtuivat, pukukopit olivat piukassa ja koko ajan tuli uutta porukkaa töihin. Aika nopeasti se olikin nähty.

Seuraava askel uralla oli Kone Ruuskasen kivijalkakaupassa, josta Paju houkuteltiin syksyllä 2012 nykyisiin tehtäviin golfkeskuksen toimitusjohtajaksi.

Nyt Paju on työuransa todennäköisessä loppusijoituspaikassaan.

– Olen monta kertaa miettinyt, miten hel-ve-tin hyvä tuuri mulla on käynyt! Perussalolaisen harrastuksesta tuli työ, joka on sataprosenttisesti ”taylormade” (räätälöity) sulle, Paju hämmästelee makuvissypullo kädessään.

Onnikin on ansaittava. Tänä talvena Paju on käynyt aamuisin tarkastamassa kentän kunnon ja ilmoittanut nettisivujen ja Facebookin kautta, pääseekö tänään pelaamaan. Poikkeuksellisen talven aikana pelaajia on ollut ennätysmäärä, suurin osa Salon ulkopuolelta.

– Kaikki tulevat tänne hyvällä tuulella ja ympäristö on positiivinen.

Pajulla on ollut suuri rooli ilmapiirin ja ympäristön luomisessa sekä golfkeskuksen (ja sitä kautta koko Urheilupuiston) kehittämisessä. On minigolfkenttä ja hyvänä talvena hiihtolatu. Merkittävä lisäarvo koko alueelle tuli myös siitä, kun Paju houkutteli muutama vuosi sitten Matti ja Virva Korhosen golfklubin ravintoloitsijoiksi.

Lisäksi Paju, Vesa Kujanpää ja Mikko Tuominen ovat järjestäneet kuudesti 24 tunnin golftempauksen, joilla on kerätty kymmeniätuhansia euroja lasten ja nuorten matalankynnyksen golftoimintaan.

Yksi Pajun keksinnöistä on ollut Salo Golfin jäsenille tarkoitettu maksuton luurankojumppa. Kerran viikossa 10–25 golfaria kokoontuu Uskelan portaille ja uimahallin jumppatilaan vahvistamaan tukilihaksistoaan. Huomenna vuorossa on Pajun 50-vuotisjuhlaluurankojumppa, jossa Uskelan portaat noustaan 50 kertaa kello 16 alkaen.

– Mustikkasopat ja pillimehut on jo hankittu, Paju vakuuttaa.

Aktiivisesti liikkuva Paju on siis monessa mukana – paitsi viisikymppisten miesten riskiryhmässä.

Urheilupuiston lähistöllä asuvan Pajun elämä ei juuri muuttuisi, jos Urheilupuiston alue asetettaisiin karanteeniin.

– Tässä ollaan oltu jo kymmenen vuotta tavallaan karanteenissa. Ei tästä tarvitse lähteä mihinkään kauemmas.

Eikä isossa kuvassakaan ole valittamista.

– Lapsillakin ovat kaikki asiat hyvin, Paju muistuttaa asioista tärkeimmästä.

Golfkeskuksen oven lukitsee onnellinen ja pian viisikymppinen salolaismies, joka muuten taipuu yhden jalan syväkyykkyyn.

50 VUOTTA HUOMENNA – Tomi Paju

Syntynyt: 12.3. 1970

Pituus/paino: 191 cm/80 kg

Unelmatyö: Salon Golfkeskuksen toimitusjohtaja.

Nykyinen työ: Salon Golfkeskuksen toimitusjohtaja.

Perhe: vaimo ja kolme lasta (7- ja 14-vuotiaat pojat ja 16-vuotias tytär)

Motto: ”Kyl se siit sit.”