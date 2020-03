Moskovassa kasvojentunnistuskamerat vaanivat koronakaranteenia rikkovia

Venäjän viralliset koronaluvut ovat näyttäneet jo pitkään epäilyttävän alhaisilta. Viranomaisten tiukat rajoitukset kielivät kuitenkin siitä, ettei maassa kuvitella Venäjän säästyvän laajalta epidemialta.

Venäjällä oli maanantaihin mennessä todettu virallisesti alle 500 koronatartuntaa, eikä tautiin ole kuollut vielä ketään. Muun muassa keuhkokuumetapaukset ovat kuitenkin samaan aikaan lisääntyneet merkittävästi.

Eniten koronatapauksia on pääkaupungissa Moskovassa, jossa tuhansia kaupunkilaisia on määrätty karanteeniin joko ulkomailta paluun tai sairaudelle altistumisen takia. Määräyksen rikkojaa saattaa uhata vankeustuomio, ulkomaalaista karkotus.

Karanteenin noudattamisen valvonnassa auttaa peräti 170 000 valvontakameraa muun muassa kaduilla ja metroasemilla. Näistä noin 100 000 on kytketty järjestelmään, joka käyttää tekoälyn mahdollistamaa kasvojentunnistusteknologiaa.

Järjestelmä otettiin käyttöön viime kuussa juuri ennen epidemiaa, ja loputkin valvontakamerat on määrä kytkeä siihen piakkoin.

Myös kännyköiden paikkatietoja aiotaan hyödyntää

Moskovan poliisi kertoi viime viikolla kasvojentunnistusjärjestelmän mahdollistaneen jo parin sadan karanteeniaan rikkoneen henkilön tunnistamisen.

– Kasvojentunnistusalgoritmin tekemän virheen todennäköisyys on yksi 15 000 000:sta, kehuu järjestelmän kehittäneen NtchLab-yhtiön toimitusjohtaja Aleksandr Minin.

Hänen mukaansa tunnistaminen onnistuu, vaikka kasvoista liki puolet olisi esimerkiksi hengityssuojaimen tai kypärän peitossa.

Muutakin modernia teknologiaa on valjastettu koronan vastaisiin toimiin. Venäjän pääministeri Mihail Mishustinmääräsi eilen viranomaisia kehittämään tämän viikon kuluessa järjestelmän, jolla kännyköiden paikannustietoja voitaisiin käyttää koronaviruksen kantajalle altistuneiden henkilöiden jäljittämiseen. Tarkoituksena olisi lähettää altistuneille viesti, jotta nämä osaisivat vetäytyä karanteeniin.

Venäjän oppositio ja kansalaisjärjestöt epäilevät viranomaisten kehittävän seuranta- ja tunnistusjärjestelmiä myös poliittisiin tarkoituksiin.

