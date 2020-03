MTV: Perustuslakivaliokunta valmis kokoontumaan nopeasti käsittelemään valmiuslakia

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on valmis kokoontumaan jo viikonloppuna, jos hallitus päättää valmiuslain ottamisesta käyttöön koronaviruksen vuoksi, kertoo MTV Uutiset.

MTV:n haastattelema perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) kertoo, että valiokunnan jäseniä on varoitettu asiasta.

Valtioneuvosto ja presidentti päättävät yhdessä valmiuslain käyttöönotosta. Tämän jälkeen se annetaan asetuksena eduskunnalle. Perustuslakivaliokunta tekee siitä mietinnön, jonka eduskunta käsittelee suuressa salissa.

Valmiuslaki antaa viranomaisille laajat valtuudet sulkea yhteiskunnan palveluita ja rajoittaa ihmisten liikkumista. Valmiuslakia voidaan käyttää vain poikkeusoloissa, jotka on määritelty laissa. Hyvin laajalle levinnyt tartuntatauti on yksi perusteista ottaa valmiuslaki käyttöön.

STT

