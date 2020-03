”Näin ei voi jatkua!” – Kesämökistä tuli saareke Salon Enäjärvellä

Salon itälaidalla sijaitseva Enäjärvi on suosittu kesänviettopaikka noin 600 mökillään. Tämän talven ennätykselliset sateet ovat nostaneet järven pintaa niin, että pienelle osalle mökkiläisistä idylli on muuttunut raskaaksi huolenaiheeksi.

– Tämä ei voi jatkua! Ei ole mukavaa elää joka talvi pelossa, että miten mökille mahtaa tällä kertaa käydä, kertoo järven Salon puoleisella rannalla mökin omistava henkilö.

Vesi nousi helmikuun lopulla niin paljon, että mökki muuttui saarekkeeksi. Enäjärven vesi ei ole Salossa syntyneen omistajan mukaan ollut ikinä näin korkealla. Mikäli vesi nousisi vielä kymmenisen senttiä, lainehtisi se jo mökin sisälläkin, mikä tarkoittaisi todella suuria korjauskustannuksia – tai mökin lopullista tuhoa.

– Uitsalmen sillan mittarissa vesi menee mittarin yli. Kesäaikana lukema on tavallisesti 40–50 senttiä, ja 95 tarkoittaa tulvavaaraa. Nyt se on yli metrissä, perheen perintömökistä huolestunut omistaja kertoo.

Tulvavaara on yhä päällä ja viranomaiset tarkkailevat nyt pinnan tasoa päivittäin. Vaikka sateet loppuisivat, vedenpinnan laskuun kuluu viikkoja.

– Vesi on noin 80 senttiä normaalia korkeammalla. Vesitilanne on tänä talvena hyvin poikkeuksellinen. Sateet ovat nostaneet Enäjärvelle tulvapiikkejä, joiden toistuvuus on luokkaa kerran 20 ja 50 vuodessa. Lisäksi kaikki sade on tullut vetenä eikä ole ollut kuivattavia pakkaskausia, kertoo Uudenmaan ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Kari Rantakokko .

Kiskon vesistön latvajärvenä olevan Enäjärven pinta on vaihdellut vuosikausia paljon. Järvi on iso, 12 neliökilometriä, mutta sen 4,5 metriä leveä lasku-uoma on vetokyvyltään hyvin rajallinen.

– Kun iso järvi täyttyy, sen tyhjeneminen on todella hidasta, Rantakokko sanoo.

Elokuussa 2018 Enäjärven lasku-uomaan Myllyojaan Jaarnin sillan yläpuolelle rakennettiin ympäristöviranomaisten siunauksella pohjapato, jonka tarkoitus on estää vedenpinnan aleneminen niin alas, että järven virkistyskäytölle tulisi haittaa ja sen matalat alueet kasvaisivat umpeen.

Pohjapadossa on alivesiputki, jonka tarkoituksena taata veden pieni virtaus (150l/s) silloinkin, kun järven vedenpinta on pohjapadon reunaa alempana. Alivesiputki on normaalisti kiinni, jos vedenpinta ei ole epätavallisen alhaalla.

Kesäasukas ja Enäjärven suojeluyhdistyksen jäsen Raimo Laakia sanoo varoitelleensa vuosikausia, että ilmastonmuutoksen tuomiin säänmuutoksiin pitäisi Enäjärvelläkin varautua; talvisateet yleistyvät, pakkaset vähenevät ja tulvaherkät alueet tulvivat entistä useammin.

– Ilmastonmuutos on realismia ja siitä seuraa monia asioita. Kuten tulvia, Laakia sanoo.

Laakia epäilee, että pohjapato on osasyyllinen järven ennätykselliseen tulvimiseen ja ihmettelee, miksi alivesiputki on pidetty kiinni tulvavesikorkeuksista huolimatta.

– Kaikki huomio pohjapadossakin on kiinnitetty siihen, ettei Enäjärvi kuivuisi, mutta tulvavaara on jätetty huomiotta. Vesi ei mahdu leviämään kapeassa poisvirtausväylässä ja virtaamaan riittävästi pohjapadon yli, koska rännin reunat ovat v-muotoiset ja jyrkät. Kyse ei ole luonnollisesta paikasta pohjapadolle, Laakia sanoo.

Laakian omien järveltä käsin tehtyjen havaintojen mukaan tulva uhkaa muutamia kymmeniä mökkejä, joita on riskialueella korkeintaan viitisenkymmentä.

– Olen vuosia pyytänyt, että täällä tehtäisiin tulvariskikartoitus, mutta näin ei ole tapahtunut, Laakia sanoo.

Ely-keskuksen vesitalousasiantuntija Kari Rantakokko arvelee, ettei tulvan pääsyy ole pohjapato vaan poikkeuksellisen sateinen talvi. Sateet ovat nostaneet vedenpinnan noin kymmenen senttiä korkeammalle, mitä pohjapatoa suunniteltaessa laskettiin kerran 20 vuodessa tapahtuvan.

– Pohjapato on suunniteltu niin, että sen vaikutus tulvakorkeuksiin olisi nolla. Lasku-uoma on tämän kokoiselle järvelle toki liian pieni, mutta tällainen se on ollut ennenkin. Tämä kertoo, kuinka poikkeuksellisesta talvesta on kyse.

Rantakokko toteaa, että Enäjärven vesi olisi hyvin korkealla, vaikka pohjapatoa ei olisi rakennettukaan. Pohjapadon vaikutukseksi Rantakokko arvelee muutamiksi senteiksi.

– Tarkoitus on nyt selvittää, onko pohjapadolla ollut vaikutusta ja voisivatko rakennusvaiheen maansiirrot vaikuttaa virtauksiin. Poikkeuksellinen tulvatilanne on tuonut ongelmia esiin, Rantakokko sanoo.

Myös tulvariskikartoituksen tarve on Rantakokon mukaan tullut konkreettisesti esille Enäjärven kohdalla. Byrokratian kannalta asiaa mutkistaa järven sijainti sekä Uudenmaan että Varsinais-Suomen alueilla.

– Tulvariskikartoituksesta ja muista toimenpiteistä tullaan keskustelemaan Varsinais-Suomen ely-keskuksen kanssa. Koska kyse on rajatusta järvialueesta, kartoitus olisi suhteellisen helposti tehtävissä, Rantakokko sanoo.