Näin poliisi valvoo Uudenmaan eristystä – Katso suora lähetys kello 9:30 alkaen

Hallitus on päättänyt rajoittaa Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä liikennettä. Liikkumisrajoitusten tarkoituksena on hillitä koronaviruksen leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen.

– Vastuu koronaviruksen leviämisen estämisestä on nyt kaikilla. Tämä on koko yhteiskunnan yhteinen ponnistus, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoo.

Poliisihallitus järjestää uusista rajoituksista ja niiden valvonnasta tiedotustilaisuuden torstaina kello 9.30 alkaen. Voit katsoa suoran lähetyksen tästä. Striimin jälkeen tilaisuus on katsottavissa tallenteena.

Katsoa tilaisuus suorana täältä.

Poliisihallituksesta mukana ovat poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen ja poliisijohtaja Sanna Heikinheimo ja Helsingin poliisilaitoksesta poliisikomentaja Lasse Aapio.

Tilaisuudessa on myös Poliisihallituksen asiantuntijoita vastaamassa kysymyksiin.

Mistä on kyse:

Hallitus on päättänyt keskiviikkona rajoittaa Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä liikennettä perjantaista alkaen. Rajoitukset ovat voimassa 19. huhtikuuta 2020 saakka.

Uusien liikkumisrajoitusten tarkoituksena on estää koronavirustartuntoja sekä hidastaa epidemian leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen. Hallitus antoi liikkumisrajoituksia koskevan valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnan käsiteltäväksi 25. maaliskuuta.

Mitä se tarkoittaa:

Liikkumisrajoitusten tultua voimaan Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella. Muiden maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen.

Vapaa-ajan matkustus ei ole sallittua.

Tavaraliikenteen kulkua ei uusien rajoitustenkaan aikana estetä. Rajoitukset eivät myöskään koske Uudenmaan sisäistä liikkumista.

Milloin liikkuminen on sallittua:

Liikkuminen on kuitenkin sallittua viranomaistoiminnassa sekä työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittamiseksi tai lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi.

Liikkumista ei myöskään rajoiteta, jos siihen on painava henkilökohtainen syy, kuten lapsen tapaamisoikeuden toteuttaminen tai lähiomaisen kuolema.

Kuka valvoo:

Poliisi valvoo liikkumisrajoitusten noudattamista.

Rajoitusten rikkomisesta tai noudattamatta jättämisestä poliisi voi määrätä sakkoa.

Henkilön on annettava poliisin pyynnöstä selvitys liikkumisensa syystä tai tarkoituksesta.

Joukkoliikenne:

Liikkumisrajoituksista ja niiden käytännön vaikutuksista on tarkoitus kertoa bussi-, juna-, metro- ja raitioliikenteen asemilla ja terminaaleissa sekä junien ja bussien valotauluissa ja kuulutuksissa.