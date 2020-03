Nainen kuskasi Venäjältä Suomeen junalla vähintäänkin kymmenientuhansien eurojen arvosta keinotimantteja – suurin lähetys oli osoitettu firmalle, joka lupaa tehdä kiviä läheisten tuhkasta

Suomen Tullissa törmättiin marraskuussa erikoislaatuiseen tapaukseen, jossa 27-vuotiaalta junamatkustajalta löytyi 37 timantilta näyttävää kiveä, selviää jutun esitutkinta-aineistosta. Venäläisnainen oli tehnyt tätä ennen useita lyhyitä junamatkoja Pietarista Suomeen, ja Tulli päätti tutkia, mikä matkojen tarkoitus oli.

Kaikki oli valmista, kun nainen saapui marraskuisena torstaina Vainikkalan rajanylityspaikalle. Tulli seurasi naisen tekemisiä, kun nainen ajoi taksilla Lappeenrantaan ja meni suoraan keskustan postitoimistoon. Siellä nainen otti käsilaukustaan kolme minigrip-pussia ja laittoi pussit kolmeen kirjekuoreen.

Kun Tulli takavarikoi postilähetykset, niistä löydettiin timantin näköisiä kiviä, jotka osoittautuivat keinotimanteiksi.

Keinotimantit eivät ole mitään halpakopioita timanteista. Timanttilähetyksen vastaanottajafirma esimerkiksi myy timantteja koosta riippuen reilusta 500 punnasta reiluun kymmenentuhanteen puntaan kappaleelta. Nainen ei kuitenkaan ilmoittanut rajalla, että hänellä olisi mitään tulliselvitettävää tavaraa mukanaan, vaikka hän saapui EU:n ulkorajan yli EU:n tullialueelle. Hän tunnusti tuoneensa timantteja Suomeen myös aiemmilla matkoillaan.

Tullin takavarikoimista postilähetyksistä suurin, 33 timantin lähetys oli osoitettu Britanniassa toimivalle yritykselle, joka mainostaa nettisivuillaan myyvänsä eurooppalaisessa laboratoriossa valmistettavia synteettisiä timantteja. Firma valmistaa nettisivujensa mukaan oikeita timantteja muistuttavia keinotimantteja kuolleiden läheisten tai lemmikkien tuhkasta tai hiuksista ja myy niitä muistoesineiksi asiakkailleen.

Kaksi muuta kirjelähetystä olivat matkalla Espanjaan ja Puolaan.

Toinen syytetty välitti tuhka- ja hiuspaketteja

Lähettäjäksi kirjeisiin merkitty mies kertoi, että hän oli takavuosina välittänyt venäläisfirman sihteereille maailmalta Suomeen tulleita tuhka- ja hiuspaketteja raaka-aineeksi timanteille. Viime kesänä venäläisfirmasta oli otettu häneen taas yhteyttä ja hänelle oli kerrottu, ettei Venäjälle saa enää viedä tuhkaa, mutta häntä pyydettiin lähettämään tuhkanäytteitä suomalaiseen laboratorioon. Tulokset lähtivät eräälle keinotimantteja valmistavalle yhtiölle, ja näytteet menivät miehen mukaan roskiin.

Mies kiisti tienneensä mitään siitä, että hänen nimeään oli käytetty timanttilähetyksissä.

Tullilla on nyt hallussaan tuhkatimanttivalikoima

Nainen kertoi, että hän toimii pietarilaisessa yhtiössä ja on käynyt toisinaan työmatkoilla Suomessa. Matkojen tarkoitus oli tuoda ”kivinäytteitä” Suomeen ja lähettää niitä edelleen annettuihin osoitteisiin. Pomo oli sanonut hänen mukaansa, että Suomesta pystyy lähettämään postia yksinkertaisemmin, nopeammin ja halvemmalla.

Lopulta nainen tuomittiin veropetoksesta viiden kuukauden ehdolliseen vankeuteen Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa tammikuussa. Jutun käsittely jatkunee hovioikeudessa, sillä nainen on valittanut tuomiosta.

Käräjäoikeus katsoi, että nainen toi matkoillaan Suomeen yli 300 timanttia. Nainen määrättiin myös maksamaan arvonlisävero kivistä Suomen valtiolle.

Tulli arvioi timanttien tullaushinnaksi liki 115 000 euroa. Se perusti oman arvionsa niitä myyvän firman nettisivun hinnastoon. Kivistä haettiin kuitenkin arvio myös yksityiseltä jalokivilaboratoriolta. Se arvioi keinotimantit tukkuhintojen perusteella halvemmiksi kuin Tulli. Lopulta hinnaksi määriteltiin oikeudessa liki 60 000 euroa ja veroja maksettavaksi noin 14 000 euroa.

Miehen syytteet kaatuivat käräjäoikeudessa, sillä varmuutta hänen osallisuudestaan postilähetyksiin ei saatu.

Timantit ovat tällä hetkellä Tullissa, ja ne voivat vielä päätyä tuomituksi valtiolle ja tullihuutokauppaan. Tutkinnassa ei pystytty selvittämään sitä, onko Tullilla nyt hallussaan keinotimantteja, joissa on jonkun läheisen tuhkaa vai ei.

STT