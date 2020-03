Nainen tukehdutti rakastajansa vaimon Laihialla toissa kesänä – käräjäoikeus antaa tuomion

Pohjanmaan käräjäoikeuden on tänään määrä antaa tuomionsa Laihian henkirikoksesta. Syytetty viisikymppinen nainen tukehdutti toisen naisen tämän kotona toissa heinäkuussa, totesi oikeus viime syksyllä antamassaan välituomiossa.

– Syytetty on menetellyt syytteessä kuvatulla rangaistavaksi säädetyllä tavalla, välituomiossa todetaan.

Syytetyllä oli suhde uhrin miehen kanssa. Jo aiemmin hän oli muun muassa vaatinut miestä eroamaan vaimostaan ja kuvannut pariskunnan kotitaloa.

Välituomion mukaan syytetyllä oli motiivi ja hän oli kykenevä tekoon. Käräjäoikeus ei pitänyt syytetyn väitettä ulkopuolisesta tekijästä uskottavana.

– Hänen on nähty tapahtumaan sopivaan aikaan pyöräilevän tekopaikan suuntaan. Hänestä myöhemmin illan aikana tehdyt havainnot sekä erityisesti hänen otsassaan todettu raapaisujälki tukevat sitä, että jotain erityistä illan aikana on tapahtunut, välituomiossa sanotaan.

Myöhäinen piipahdus kantabaarissa herätti ihmetystä

Todistajien mukaan syytetty saapui tapahtumailtana baariin tavallista myöhemmin ja sinne saavuttuaan hän selitteli ihmisille myöhäistä saapumistaan.

– Todistajien kertomuksesta on ilmennyt myös se, että syytetty oli ollut ravintolassa poikkeuksellisen lyhyen ajan, mikä oli herättänyt kummastusta siten, että he olivat jopa seuraavan päivän aikana keskustelleet asiasta.

Oikeuden mukaan syytetyn käytös baarissa oli ollut tavallisesta poikkeavaa muun muassa siten, että hän oli ollut vakava ja hiljainen.

– Sen sijaan karaokevetäjän kertomus huomioon ottaen syytetyn lauluvalintaa ei voida pitää väitetyllä tavalla poikkeuksellisena.

Nainen oli karaokevetäjän mukaan laulanut aiemminkin Näiden tähtien alla -kappaleen.

Syytetty on ollut mielentilatutkimuksessa, jonka tulos tulee julkiseksi tänään annettavalla tuomiolla. Oikeus ottaa kantaa nyt myös rikosnimikkeeseen ja rangaistukseen.

