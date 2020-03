Naisleijonat MM-kilpailuihin seitsemän ensikertalaisen kera – päävalmentaja yrittää jatkaa hienoa jaksoaan

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Pasi Mustonen on valinnut joukkueen maalis-huhtikuun taitteessa Kanadassa pelattaviin MM-kilpailuihin. Mukana on peräti seitsemän MM-kilpailujen ensikertalaista, kun Sini Karjalainen, Sanni Rantala, Ida Karjalainen, Julia Liikala, Matilda Nilsson, Emmi Rakkolainen ja Kiira Yrjänen lähtevät ensimmäisiin naisten MM-kilpailuihinsa.

− Tietoinen ja rohkea valinta, joka katsoo jo eteenpäin tulevaisuudenkin arvokisoihin. Samalla tämä kertoo, että MM-tasoisten pelaajien määrä on kasvanut, muuten emme voisi ottaa mukaan näin montaa ensikertalaista, Mustonen kertoi tiedotteessa.

Suomi saavutti viime kevään MM-kotikilpailuissa historiallisen hopean, mutta tuon jälkeen moni kokenut runkopelaaja lopetti. Tällä kaudella Mustonen on tuonut joukkueeseen uusia pelaajia, ja oppimisprosessi on vienyt aikansa. Tulokset kauden turnauksissa eivät ole olleet toivotulla tasolla.

Mustonen luottaa silti mitalitavoitteeseen. Suomi on napsinut kevään 2017 MM-kilpailuista lähtien mitalin kolmissa peräkkäisissä arvokilpailuissa. Mustosen ensimmäiset arvokilpailut olivat vuonna 2015, ja hänen aikakaudellaan Suomi on jäänyt mitalitta vain 2016 MM-kilpailuissa.

− Viestini uusille pelaajille on, ettei joukkueeseen pääsy riitä. Naisleijonien tavoitteena on MM-mitali ja siihen tarvitaan jokaisen pelaajan panosta. Kokeneiden pelaajien merkitys tuloksentekijöinä luonnollisesti korostuu, mutta pärjätä voimme vain joukkueena, Mustonen summasi.

Kokeneisiin pelaajiin kuuluvat esimerkiksi maalivahdit Noora Räty ja Meeri Räisänen sekä puolustaja Jenni Hiirikoski. Nuoremman polven luottoratkaisijoista mukana on muun muassa hyökkääjä Petra Nieminen.

Mustosen komennossa Naisleijonat on saavuttanut MM-pronssin 2015, MM-pronssin 2017, olympiapronssin 2018 ja MM-hopean 2019.

