Nasan satelliittikuvat paljastavat Kiinan ilmansaasteiden vähentyneen voimakkaasti koronaviruksen myötä

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan tuoreet satelliittikuvat paljastavat, että Kiinan ilmansaasteet ovat vähentyneet voimakkaasti helmikuussa.

Typpidioksidista johtuvat saasteet vähentyivät ensin Wuhanin alueella, mutta ne ovat laskeneet myös muualla Kiinassa. Saasteet ovat vähentyneet Itä- ja Keski-Kiinassa 10-30 prosentilla verrattuna aiempiin mittauksiin samalla aikajaksolla.

Nasa arvioi, että ilmiö liittyy ainakin osittain Kiinan talouden hyytymiseen koronaviruksesta johtuvien rajoitusten vuoksi.

Myös Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) -tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan Kiinan hiilipäästöt ovat vähentyneet 25 prosentilla helmikuun mittausjaksolla viime vuoteen verrattuna.

Asiaan on vaikuttanut etenkin hiilen ja öljyn kysynnän lasku koronaviruksen vuoksi.

https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter

STT

