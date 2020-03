Navalnyi kehottaa venäläisiä boikotoimaan kansanäänestystä perustuslaista

Venäjällä opposition johtohahmo Aleksei Navalnyi kehotti torstaina ihmisiä boikotoimaan perustuslain muuttamista koskevaa kansanäänestystä.

Perustuslain muutokset mahdollistavat muun muassa sen, että Putin voisi pyrkiä uudelle virkakaudelle 2024. Ehdotus nykyisen presidentin virkakausien määrän nollaamisesta tehtiin viime hetkellä parlamentin käsittelyssä.

Kansanäänestys on määrä järjestää 22. huhtikuuta, joskin on epävarmaa, miten koronaepidemia vaikuttaa äänestyksen järjestämiseen.

Videoviestissä Navalnyi sanoi kannattajilleen ”pitävänsä pilkkanaan” äänestystä, joka olisi ”täysi väärennös”.

Navalnyin mukaan kansanäänestyksen järjestäminen koronaviruspandemian aikana olisi ”rikos eläkeläisiä kohtaan”, koska ikäihmiset ovat haavoittuvimpia viruksen komplikaatioille.

– Jokainen tietää, että presidentillä on vain yksi ensimmäinen virkakausi, samoin voi olla vain yksi ensirakkaus, yksi ensimmäinen lapsi ja yksi ensimmäinen sydäninfarkti, Navalnyi sanoi.

Kansanäänestykseen osallistumisen sijaan hän kehotti venäläisiä osallistumaan aluevaaleihin syyskuussa ja äänestämään valtapuolue Yhtenäisen Venäjän pois vallasta.

