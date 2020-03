Näyttelijä Tom Hanksilla koronavirustartunta

Yhdysvaltalainen näyttelijä Tom Hanks on saanut koronavirustartunnan. Näyttelijä kertoi Twitterissä julkaisemassaan lausunnossa, että hänelle ja näyttelijäpuoliso Rita Wilsonille on tehty koronavirustesti, ja tulokset vahvistivat tartunnan.

Pariskunta on ollut Australian Gold Coastilla kuvaamassa australialaisen Baz Luhrmannin ohjaamaa, Elvis Presleystä kertovaa elokuvaa. Hanks esittää elokuvassa Elviksen pitkäaikaista manageria, ”eversti” Tom Parkeria.

– Tunsimme itsemme hieman väsyneiksi, meillä oli flunssaa ja lihaskipuja. Ritalla oli vilunväristyksiä, jotka tulivat ja menivät. Pientä kuumetta myös, Hanks kirjoittaa lausunnossaan.

Pariskunta hakeutui oireiden vuoksi testattavaksi. Kaksikko on nyt eristyksessä ja tarkkailtavana.

Warner Bros -tuotantoyhtiö vahvisti AFP:lle, että yhdellä elokuvan tuotantotiimin jäsenellä on todettu koronavirustartunta. Tuotantoyhtiö ei kuitenkaan maininnnut Hanksia nimeltä.

63-vuotias Hanks on ensimmäinen eturivin Hollywood-tähti, joka on kertonut julkisesti koronavirustartunnasta.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä on voittanut urallaan parhaan miespääosan Oscar-palkinnon kahtena vuonna peräkkäin: vuonna 1993 elokuvasta Philadelphia ja 1994 Forrest Gumpista. Hänet tunnetaan myös muun muassa elokuvista Apollo 13, Pelastakaa sotamies Ryan ja Da Vinci -koodi.

