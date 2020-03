NBA-kausi keskeytetään pelaajan saatua koronavirustartunnan

Koripalloliiga NBA:n kausi keskeytetään toistaiseksi, kertoo muun muassa ESPN. Keskeytyksen syynä on liigan pelaajan koronavirustartunta.

CNN:n mukaan kausi keskeytyisi keskiviikon pelien jälkeen.

Utah Jazz -joukkueen pelaajan koronavirustesti osoittautui positiiviseksi, minkä jälkeen keskiviikkoillan ottelu peruttiin. Jazzilla olisi ollut vastassaan Oklahoma City Thunder.

ESPN:n lähteiden mukaan sairastunut pelaaja on Rudy Gobert.

Joukkueiden pelaajat olivat olleet lämmittelemässä kentällä, kun heidät lähetettiin pukuhuoneisiin. Sen jälkeen faneille ilmoitettiin, että ottelua ei pelattaisi odottamattoman tilanteen takia.

Liigan tiedotteen mukaan tauon aikana tullaan pohtimaan sitä, miten NBA tulee toimimaan koronaviruspandemian takia.

Eri maissa ja eri lajeissa on koronaviruksen leviämisen takia keskeytetty kausia ja peruttu urheilutapahtumia.

STT

Kuvat: