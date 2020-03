Nesteen Porvoon-jalostamon suurseisokki viivästyy koronavirustilanteen takia

Nesteen Porvoon-jalostamon suurseisokki 2020 viivästyy koronavirustilanteen vuoksi, yhtiö kertoo tiedotteessa. Nesteen mukaan vain kriittisimmät huoltotyöt voidaan tehdä kuluvan vuoden huhti-kesäkuun aikana.

Nesteen mukaan koronatilanteen vuoksi seisokki on toteutettava aiemmasta suunnitelmasta poiketen vaiheittain. Nykyisen arvion mukaan Porvoon jalostamolla voidaan toteuttaa kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa ainoastaan jalostamon toiminnan kannalta kaikkein kriittisimmät huoltotyöt ja lakisääteiset tarkastukset laajan suurseisokin sijaan.

Yhtiö on aiemmin arvioinut, että Porvoon jalostamon alkuperäisellä suurseisokilla olisi ollut 220 miljoonan euron negatiivinen vaikutus tämän vuoden vertailukelpoiseen liikevoittoon. Ensimmäisen vaiheen toteutuksella arvioidaan olevan noin 85 miljoonan euron negatiivinen vaikutus pääasiassa vuoden toisella neljänneksellä, joskin Nesteen mukaan nykyinen liiketoimintaympäristö on poikkeuksellinen ja luo epävarmuutta.

STT

Kuvat: