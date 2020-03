Netflix heikentää suoratoiston laatua Euroopassa koronaviruspandemian takia

Suoratoistopalvelu Netflix heikentää striimauslaatua Euroopassa. Yhä useampi eurooppalainen on jäänyt kotiinsa koronaviruspandemian takia, mikä on kuormittanut internetiä ympäri maanosaa.

Netflix yrittää vastata toimellaan internetin kuormitukseen. Laatu tulee olemaan huonompi 30 päivän ajan.

Yritys arvioi, että tällä tavoin Netflix pystyy vähentämään tietoliikennettään Euroopassa 25 prosentilla. Vaikka laatu heikkenee, yritys kertoo takaavansa yhä hyvän laadun.

Sisämarkkinoista ja digitaloudesta vastaava EU-komissaari Thierry Breton pyysi aiemmin tällä viikolla suoratoistopalveluita luopumaan teräväpiirto- eli hd-laadusta, jotta internetin kuormitusta saataisiin vähennettyä. Verkon kuorma on kasvanut, kun ihmiset ovat koronaviruksen takia joutuneet etätöihin, koulut ovat siirtyneet etäopetukseen ja koteihinsa eristetyt ihmiset ovat rynnänneet katsomaan suoratoistopalveluita.

STT