New York Times: Turkki alkanut vaivihkaa kuljettaa siirtolaisia Kreikan rajalta pois

Turkki on alkanut kuljettaa ihmisiä pois Kreikan rajalta, kertoo New York Times. Lehden mukaan rajalla olevia ihmisiä oltaisiin kuljetettu bussilla tämän viikon aikana takaisin Istanbuliin.

Lehti perustaa tietonsa rajalla oleviin nimettömiin lähteisiin. Kreikka tai Turkki ei ole vahvistanut asiaa. Kreikka on kuitenkin kertonut, että rajaa ylittävien ihmisten määrä on pudonnut tuhansista satoihin perjantaina.

Turkki avasi rajansa siirtolaisille EU-alueelle helmikuun lopussa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi taas keskiviikkona, että Turkki pitää rajan auki kunnes EU on suostunut Turkin vaatimuksiin. Niihin on kuulunut muun muassa EU:n tuki Idlibin konfliktissa Syyriassa.

Turkin ulkoministeri kertoi myös aiemmin tällä viikolla, että Turkki toivoo EU:lta uutta pakolaissopimusta, johon kuuluisivat viisumihelpotukset turkkilaisille.

https://www.nytimes.com/2020/03/13/world/europe/turkey-greece-border-migrants.html

STT

