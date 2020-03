New York Times: Yhdysvalloissa on maailmanlaajuisesti eniten koronatartuntoja

Yhdysvalloissa on nyt maailmanlaajuisesti eniten koronatartuntoja, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times. Lehti viittaa omaan tiedonkeruuseensa pohjautuviin laskelmiin.

Myös maailmanlaajuista tartuntatilannetta seuraava Johns Hopkins -yliopisto kertoo tartuntojen ohittaneen Yhdysvalloissa aiemman kärkikaksikon Italian ja Kiinan. Johns Hopkinsin mukaan 330 miljoonan ihmisen Yhdysvalloissa on jo noin 82 400 tartuntaa.

Italiassa oli myöhään torstaina Johns Hopkinsin mukaan 80 589 ja Kiinassa 81 782 tartuntaa.

https://www.nytimes.com/2020/03/26/world/coronavirus-news.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

STT