New Yorkin pormestari syyttää NBA:ta rikkaiden ohituskaistasta

NBA-koripallon komissaari Adam Silver puolustaa liigansa pelaajien joukkotestausta, vaikka monet tavalliset amerikkalaiset kärsivät koronavirustestien puutteesta. New Yorkin pormestari Bill de Blasio syytti NBA:ta rikkaiden suosimisesta Twitter-tilillään.

– Kokonaista NBA-joukkuetta ei pitäisi testata, kun monet todella sairaat ihmiset jonottavat päästäkseen testiin. Testien ei pitäisi olla rikkaille vaan sairaille, de Blasio sanoi.

Silverin mukaan kahdeksan NBA-joukkueen kaikki pelaajat on testattu. Brooklyn Netsissä tartuntoja löytyi neljä, ja yksi koronaviruksen takia sairastuneista on joukkueen supertähti Kevin Durant.

Netsin lisäksi testeissä ovat käyneet ainakin Utah Jazzin, Boston Celticsin, Toronto Raptorsin ja Los Angeles Lakersin pelaajat. Testit on ostettu yksityisiltä terveysasemilta.

Komissaari Silver puolusti testaamista viittaamalla terveysviranomaisten ohjeisiin.

– Testasimme niiden joukkueiden pelaajat, jotka olivat hiljattain kontaktissa koronavirustartunnasta kärsivien joukkueiden kanssa, komissaari Silver korosti ESPN:n haastattelussa.

Silverin mukaan NBA:ta ei voi syyttää siitä, että Yhdysvalloissa testejä on tarjolla liian vähän.

Markkanen karanteenissa

Brooklyn Netsin tartuntatapaukset vaikuttavat myös NBA-koripallon suomalaispelaajaan Lauri Markkaseen. Hänen seuransa Chicago Bulls on karanteenissa maaliskuun 22. päivän päätökseen asti, koska joukkue kohtasi hiljattain Brooklyn Netsin.

Silverin lausunnosta voi arvella, että myös Bullsin pelaajat on testattu.

Bullsin karanteeni kestää kaksi viikkoa. NBC kertoi keskiviikkona, että kukaan Bullsin pelaajista tai henkilökunnasta ei ole oireillut.

NBA-koripallo on tauolla koronaviruksen takia. Utah Jazzin pelaaja Rudy Gobert sairastui koronaviruksen takia viime viikolla. Hänen joukkuekavereistaan Donovan Mitchellillä on tartunta.

Silverin mukaan kaikki tartunnan saaneet NBA-pelaajat ovat saaneet vain lieviä oireita.

Silver ei ennakoinut, kuinka kauan NBA:n tauko kestää ja pääseekö kausi jatkumaan.

– Olen luonteeltani optimisti. Uskon, että pystymme pelastamaan ainakin osan loppukaudesta, Silver sanoi.

