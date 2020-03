Newcastlen manageri kehotti pelaajia pysymään kotona ja harjoittelemaan omatoimisesti

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaavan Newcastlen manageri Steve Bruce kertoi pelaajilleen, että heidän olisi syytä pysyä kotona koronaviruksen aiheuttaman pelitauon ajan. Valioliiga ilmoitti perjantaina, että sarja on tauolla 3. huhtikuuta saakka, ja otteluita lykätään myöhemmäksi.

Koronavirus on tavoittanut myös Valioliigan parissa työskentelevät, kun Arsenalin manageri Mikel Artetan ja Chelsean keskikenttäpelaaja Callum Hudson-Odoin testitulokset todettiin positiivisiksi.

Pelaajia on kehotettu pysymään kotonaan ja tekemään fysiikkaharjoituksia omien ohjelmiensa mukaan, että pelaajat pysyisivät kunnossa ja olisivat valmiita pelaamaan mahdollisesti vielä tällä kaudella.

Newcastlen piti kohdata lauantaina Sheffield United.

– Valmistauduimme siihen, että pelaamme, mutta uutisten jälkeen oli selvää, että tilanne oli muuttunut, Bruce viittasi torstaina julkaistuun uutiseen Artetan sairastumisesta.

Brucen mukaan seura oli varautunut siihen, että sarja pannaan tauolle ja pelaajat harjoittelevat toistaiseksi kotioloissa erillään muista pelaajista.

– Meitä on 70 tai 80 henkilöä melko ahtaissa tiloissa, Bruce avasi harjoitustilojen olosuhteita ja summasi yhteen pelaajien, valmennuksen sekä muun taustahenkilökunnan määrän.

– Jos heistä joku saa infektion, kun on muualla ja tulee pöpön kanssa takaisin, se olisi totta kai ongelma. Se on niin tarttuvaa, Bruce alleviivasi.

STT