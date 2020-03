Newyorkilaiset jonottivat sateessa pääministeri Marinin luennolle – ”Viimeksi Jay-Z oli näin suosittu”

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) luento aiheutti perjantaina yleisöryntäyksen Columbian yliopistossa New Yorkissa.

Sateesta huolimatta opiskelijat jonottivat sankoin joukoin kuulemaan maailman nuorinta naispääministeriä. Yliopiston mukaan 430-paikkainen luentosali oli varattu loppuun nopeasti, ja jonotuslista mahdollisesti vapautuville paikoille oli pitkä.

Eräs yliopiston työntekijä muisteli, että viimeksi samanlaisen suosion sai amerikkalaisräppäri Jay-Z.

Marin luennoi hyvinvointiyhteiskunnasta, kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta. Hän sai yleisöltä moneen otteeseen spontaanit aplodit kesken esityksensä.

Marin korosti, että yksittäisten ihmisten teot eivät yksin riitä ratkaisemaan ongelmaa, vaan ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitaan poliittisia päätöksiä.

– Yksittäiset teotkin merkitsevät, mutta ongelmaa ei ratkaista vaihtamalla muovipussit paperipusseihin, pääministeri sanoi viitaten New Yorkissa kuun alussa voimaan astuneeseen muovipussikieltoon, ja kirvoitti yleisöstä naurut.

Luento keräsi kehuja yleisöltä

Luennon päätteeksi yleisö osoitti Marinille suosiota seisaaltaan.

– Luento oli todella hyvä ja hän oli erittäin innostava, tykkäsin todella paljon, kertoi 23-vuotias Sayali Nagwekar.

Hänen ystävänsä Rachel Adeney, 29, sanoi samaa.

– Oli todella inspiroivaa nähdä noin nuori ja samastuttava nainen tuollaisessa asemassa.

Ahad Butt, 22, piti Marinin luentoa hyvin vaikuttavana.

– Siinä annettiin vahva malli siitä, miten suuria ongelmia, kuten ilmastonmuutosta ja koulutusta, voidaan ratkoa. Suomen pitäisi olla esimerkkinä Yhdysvalloille esimerkiksi terveydenhuollossa ja koulutuksessa, Butt sanoi.

20-vuotias Vanessa Ho oli varovaisempi arviossaan.

– Suomella on ollut monta vuotta aikaa kehittää nykyinen järjestelmänsä. Luulen, että kestäisi aika kauan joltakin toiselta maalta päästä samaan pisteeseen.

Suomalaistaustainen Anya Peck, 27, oli innoissaan, kun pääsi kuulemaan äitinsä synnyinmaan pääministeriä.

– Luentoa oli hyvin mielenkiintoista kuunnella, tunsin itseni ylpeäksi suomalaiseksi. Monet täällä tuntevatkin Suomen siitä, että siellä on nuoria naisia vallassa, Peck sanoi.

”Hän on jo legenda”

Aiemmin perjantaina Marin vieraili YK:n päämajassa, missä hän sai myös lämpimän vastaanoton. Yleiskokous antoi raikuvat aplodit, kun Marin puhui YK:n kansainvälisessä naistenpäivän tapahtumassa.

– Hän on jo legenda, maailman nuorin naispääministeri, tilaisuuden juontaja Sade Baderinwa hehkutti Marinia.

Marin nousi lavalle tilaisuuden avanneen YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin jälkeen. Hän kiinnitti puheessaan huomiota muun muassa siihen, kuinka YK:ssakin useimmiten kuullaan miesten ääntä.

– Maailmassa on vain 21 naispuolista valtiojohtajaa, vaikka YK:hon kuuluu 193 maata ja yli puolet maailman ihmisistä on naisia, Marin sanoi.

Marin korosti, että tasa-arvon edistämisen kannalta on tärkeää saada enemmän naisia korkeisiin poliittisiin virkoihin.

– Ilman roolimalleja en seisoisi edessänne tänään, hän sanoi.

Nosti esiin naisiin kohdistuvan väkivallan Suomessa

Marin toi puheessaan esille Suomen saavutuksia tasa-arvon saralla, kuten naisille varhain annetut poliittiset oikeudet sekä lasten päivähoidon. Samalla pääministeri kuitenkin muistutti, ettei sukupuolten tasa-arvoa ole saavutettu vielä missään maassa.

Suomen ongelmista hän nosti esiin erityisesti työelämän epätasa-arvon sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan.

– Meidän täytyy muuttaa asenteita niin, että kaikkeen väkivaltaan, mukaan lukien seksuaalinen väkivalta ja ahdistelu, on nollatoleranssi — Asenteiden ja käytöksen pitää muuttua, mutta sen lisäksi tarvitsemme oikeusjärjestelmän, joka varmistaa, ettei mikään väkivallanteko jää rankaisematta.

Marin muistutti ihmisoikeuksien kunnioittamisen tärkeydestä.

– Kansainväliset ihmisoikeussopimukset on solmittu syystä, hän sanoi.

YK-puheen jälkeen Marin tapasi pääsihteeri vielä Guterresin kahden kesken.

Tilaisuus melkein peruttiin koronan takia

Naisten päivän tapahtumaa YK:ssa varjosti pelko koronaviruksesta. Aiemmin viikolla oli vaarana, että koko tilaisuus olisi jouduttu perumaan.

Varotoimena viruksen leviämistä vastaan YK joutui rajoittamaan pääsyä tapahtumaan. Siksi paikalla oli vain YK-väkeä, eikä ollenkaan ulkopuolista yleisöä.

New Yorkin osavaltiossa oli perjantaihin mennessä todettu jo yli 30 koronavirustartuntaa. New Yorkin kaupungissa yli 2 700 ihmistä oli kotonaan omaehtoisessa eristyksessä riskialueilta paluun takia. Useimmat heistä olivat matkustaneet Kiinassa, Italiassa, Iranissa, Etelä-Koreassa tai Japanissa.

