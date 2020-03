NHL taistelee koronavirusta ja aikaa vastaan – tauolla olevan kauden jatkumisesta ei ole tietoa

Koronaviruspandemia heitti jääkiekon NHL:n viime viikolla tauolle, eikä kauden mahdollisesta jatkumisesta ole vieläkään tietoa. Se sen sijaan on tiedossa, ettei NHL:n pomoporras ole heittänyt kirvestä lopullisesti kaivoon.

NHL:n varakomissaari Bill Daly esitteli perjantaina sarjan kotisivuilla vaihtoehtoja kauden loppuun viemiseksi.

Dalyn skenaariot olivat lähinnä pohdiskelua. Kaikkien runkosarjan otteluiden pelaaminen on joka tapauksessa koko ajan epätodennäköisempää. Toinen kysymys on, pelataanko runkosarjaa enää lainkaan.

Jokainen joukkue ehti pelata vähintään 68 ottelua ennen tauolle jäämistä. Varakomissaarin mielestä pelattujen otteluiden määrä on niin suuri, että pudotuspelipaikat olisi ratkaistu oikeudenmukaisesti, vaikka runkosarjaa ei vietäisi loppuun.

Oma lukunsa ovat pudotuspelit. Pelataanko ottelusarjat lyhennettyinä? Montako joukkuetta pudotuspeleihin pääsee?

Aika käy, mutta vastauksia ei näy

NHL:n ja muiden tauolla olevien sarjojen yllä on syvä epätietoisuus. Kukaan ei osaa sanoa varmasti, miten koronaviruspandemia etenee.

– Ajattelimme, että parhaassa tapauksessa palaamme tositoimiin kolmessa-neljässä viikossa, Daly muisteli hetkeä, jolloin NHL pantiin paussille.

Myös NHL:n komissaari Gary Bettman on korostanut, että sarja on tällä hetkellä ”vain” tauolla.

Pudotuspelit ovat NHL:lle tärkeä tulonlähde, joten siksi mestaruus pyritään ratkaisemaan, vaikka se menisi pitkälle kesään. Kauden saattaminen loppuun olisi myös imagollisesti tärkeää.

Aika kuitenkin käy.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC suositteli viikko sitten, että yli 50 ihmisen kokoontumiset perutaan tai siirretään Yhdysvalloissa seuraavan kahdeksan viikon ajaksi. NHL:n tauko jatkunee siis vielä pitkään.

Lisäksi vastaan tulevat esimerkiksi kesäkuun testileiri ja varaustilaisuus, joihin koronaviruspandemia ja sen tuomat rajoitukset saattavat vaikuttaa.

Kuinka pitkälle kesään sarja pystyy kauttaan venyttämään?

– Se on kysymys, johon en voi vastata tällä hetkellä. Se on asia, jota käsittelemme päivittäin, Bettman sanoi viime viikolla NHL:n verkkosivuilla.

Bostonin komennossa tauolle

Sarjan jäädessä tauolle ainakaan julkisuudessa ei ollut tietoa yhdenkään NHL-pelaajan koronavirustartunnasta. Tilanne on kuitenkin muuttunut. Ottawa Senators on kertonut, että kahdella sen pelaajalla on todettu koronavirus.

NHL:n runkosarja jäi tilanteeseen, jossa itälohkon kauden paras joukkue oli ollut Boston Bruins ja lännessä St. Louis Blues. Suomalaismaalivahti Tuukka Raskin edustama Boston oli ainoana joukkueena kerännyt sata pistettä.

Pistepörssin ylivoimaisena ykkösenä komeilee Edmontonin Leon Draisaitl, joka on kerännyt 71 ottelussaan tehot 43+67=110. Suomalaisten pörssikärkenä on Carolinan Sebastian Aho, jonka saldo on 68 pelissä 38+28=66.

STT

