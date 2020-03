NHL:n kauden jatkuminen liikkuu pidemmälle kohti kesää – seuroja on kehotettu pitämään jäähallit käytettävissä kesäkuukausien ajan

Jääkiekon NHL:n apulaiskomissaari Bill Daly myöntää, että sarja saattaa joutua tinkimään suunnitelmistaan pelata runkosarja loppuun pienen tauon jälkeen ja sitten pudotuspelit normaalissa laajuudessaan.

NHL joutui reilut kaksi viikkoa sitten tauolle koronaviruksen vuoksi ja toivoi paluun tositoimiin tapahtuvan jo huhtikuussa. Kauden jatkumisen mahdollinen seuraava ajankohta siirtyi nopeasti toukokuulle, ja esimerkiksi monet eurooppalaiskiekkoilijat ovat palanneet kotimaihinsa.

Koronavirus on vasta saanut vallattua kunnon jalansijaa Pohjois-Amerikassa, eikä sen koko vaikutus ja leviäminen ole vielä kenenkään tiedossa.

– Olemme huomanneet, että meillä saattaa olla suurempi aikaikkuna kuin mitä alun perin ajattelimme kesäkuukausien suhteen, ja meidän pitää hoitaa asiat niin, että olemme valmiit pelaamaan täyden runkosarjan ensi kaudella, Daly kertoi perjantaina NHL:n verkkosivuilla.

NHL on kehottanut seurojaan pitämään jäähallit käytettävissään kesäkuukausien ajan. Jos jäljellä oleva runkosarjan loppu pelattaisiin esimerkiksi kesäkuussa, voisivat pudotuspelit alkaa heinäkuun alussa. Ne kestäisivät elokuulle saakka.

Sen jälkeen pelaajilla olisi edessä pakollinen omatoimijakso ja joukkueet kokoontuisivat syksyllä harjoitusleireille. Uuden kauden aloittaminen lokakuun alussa ei olisi kuitenkaan kovin realistista, koska väli edelliseen kauteen jäisi lyhyeksi.

Kesällä olisi tilausta urheilulle

Kesän suurtapahtumista on siirretty esimerkiksi Tokion kesäolympialaiset ja jalkapallon EM-kilpailut. NHL:n verkkosivujen mukaan olympialaisten siirtäminen avaa televisioaikaa NBC:n kanaville heinä- ja elokuussa. NHL:n näkyvyys kesäkuukausina olisi siis taattu.

Sarjan toiveissa on se, että pelejä pystyttäisiin jatkamaan aiemmin.

– Edelleen toiveemme, ellei tavoitteemme, on päästä pelaamaan jääkiekkoa aiemmin kuin tuolloin, Daly viittasi heinä-elokuuhun.

– Riippuen siitä kuinka pelataan, pelaisimme mielellään johonkin aikaan keväällä, Daly jatkoi ja myönsi alkukesäänkin siirtymisestä aiheutuvan ongelmia.

Viime viikolla Daly väläytti erilaisia vaihtoehtoja, joista yksi oli mahdollisuus siirtyä suoraan pudotuspeleihin sitten kun pelit jatkuvat.

Runkosarja on jo loppusuoralla, ja apulaiskomissaarin mukaan jokaisen joukkueen pelaamat vähintään 68 ottelua ovat määränä niin suuri, että pudotuspelipaikat olisi ratkaistu oikeudenmukaisesti, vaikka runkosarjaa ei vietäisi loppuun.

– Uskomme, että jos meiltä vaaditaan, meillä saattaa olla mahdollisuus pelata elokuussa. Jos meidän täytyy sovittaa ottelut paikoilleen, löydämme keinot sovittaa ottelut paikoilleen, Daly avasi perjantaina sarjaohjelman mahdollista muuttamista.

Tähän asti kolme positiivista testitulosta

NHL-pelaajista kahdella Ottawa Senatorsin ja yhdellä Colorado Avalanchen pelaajalla on todettu koronavirus. Muiden testattujen tulokset ovat toistaiseksi olleet negatiivisia, ja osa odottaa vielä testituloksia.

– Saamme käsityksen NHL-yhteisön yleisestä terveydestä. Uskon, että olemme kaikesta huolimatta suhteellisen terveitä. Koputetaan puuta, Daly sanoi.

NHL on ilmoittanut siirtävänsä nuorten pelaajien testitilaisuuden, varaustilaisuuden ja kauden parhaiden palkitsemistilaisuuden kesäkuulta myöhemmäksi.

STT

