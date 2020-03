Niinistö Ylellä: Ikäihmisten kohdalla kyse on heidän suojaamisestaan, heitä ei tule sulkea yhteiskunnan ulkopuolelle

Presidentti Sauli Niinistö sanoi Ylen Radio1:n haastattelussa, että koronavirustilanteessa tärkeintä on, miten viruksen torjumiseksi tehdyt päätökset pannaan käytäntöön jokaisen ihmisen kohdalla. Hyvätkään päätökset eivät auta, ellei niitä pistetä käytäntöön.

Käytäntöön paneminen ei koske vain viranomaisia. Niinistön mukaan kansalaisille on harvoin annettu sellaista täytäntöönpanovaltaa kuin nyt.

– Tästä me vastaamme jokainen kohdaltamme, Niinistö muistutti.

Presidentti arvosteli, että osa kansalaisista osoittaa ”suurenmoista urheutta”, ettei tämä tapahdu itselle. Hänen mukaansa tämä johtaa sairaalan petiin.

– Pahimmillaan läheiset ovat viereisellä pedillä, Niinistö varoitti.

Hän arvioi, että nyt tapahtuu sellaista, mitä emme ole koskaan ennen kokeneet. Hänen mukaansa valmiuslaki on kuitenkin käytännön sanelema ratkaisu eikä suuri historiallinen manööveri.

Niinistö korosti, että tärkeät yhteiskunnan toiminnot täytyy pitää pystyssä. Hallitus ja Suomen Pankki ovat tukemassa tätä laajoilla tukipaketeilla.

Hallitus esittää 15 miljardin euron tukipakettia. Suomen Pankki tukee yrityksiä tuplaamalla yritystodistusten osto-ohjelman miljardiin euroon.

Niinistö kertoi, että häntä kiusaa kahden porukan syntyminen: vanhojen ja nuorempien. Hänen mukaansa etenkin yli 70-vuotiaiden kohdalla kyse on heidän suojaamisestaan. Heitä ei tule sulkea yhteiskunnan ulkopuolelle.

Hamstraus inhimillistä

Niinistön mukaan kaikkein hankalimmassa asemassa ovat pienyrittäjät, kuten kampaajat, parturit ja taksinkuljettajat. Tyypillistä on, ettei heillä ole sosiaaliturvaa.

Jos huonosti käy, Suomea uhkaa suurtyöttömyys. Niinistö varoitti, että työttömyys aihauttaa samalla kyvykkyyden menettämistä.

Hän sanoi ymmärtävänsä ihmisten hamstraamista. Hänen mukaansa se on inhimillistä varautumista. Hän varoitti kuitenkin, että jos hamstraaminen menee ylivarautumisen puolelle, pitää miettiä, aiheuttaako se haittaa muille.

STT

Kuvat: