Niko Ranta-aho on myöntänyt Katiska-huumejutussa pääosin kaikki häneen kohdistetut syytteet – ”Hän on kovin pahoillaan näistä rikoksista”, sanoo asianajaja

Katiska-huumejutun toinen pääsyytetty, huumeorganisaation johtamisesta epäilty Niko Ranta-aho on myöntänyt pääosin kaikki häneen kohdistetut syytteet. Ranta-ahon asianajaja Hannu Kaitaluoma kertoo asiasta STT:lle.

– Se on häntä pidemmän aikaa vaivannut, ja hän tuli maanantaina siihen tulokseen, että haluaa selvittää asiansa ja omat tekemisensä, Kaitaluoma sanoo.

Kaitaluoma sanoo, että Ranta-aho haluaa pyytää anteeksi.

– Hän on kovin pahoillaan näistä rikoksista ja siitä, että on lukuisia ihmisiä tähän sekoittanut ja aiheuttanut heille vaikeuksia.

Oikeudenkäynnissä oli tänään määrä olla liuta kuulemisia, mutta oikeus perui ne ja päätti käsittelyn tältä päivältä. Kaitaluoman mukaan Ranta-ahoa aiotaan nyt kuulla uudestaan esitutkinnassa, minkä jälkeen oikeudenkäynti jatkuu.

– Kuulustelut varmaan viedään nopeutetulla aikataululla läpi, Kaitaluoma sanoo.

Jutun syyttäjä Heli Vesaaja kommentoi oikeudenkäynnin käännettä lyhyesti tekstiviestillä.

– Voin vahvistaa, että Niko Ranta-aho on ilmoittanut muuttavansa vastaustaan häneen kohdistettuihin syytteisiin. Syyttäjien pyynnöstä häntä kuullaan uudelleen lisätutkinnassa. Asia on siltä osin esitutkintavaiheessa, joten laajemmin en voi asiaa tässä vaiheessa kommentoida, Vesaaja viestitti.

Asianajaja: Poliisi löysi tällä viikolla 64 kiloa huumeita

Ranta-aho oli aiemmin kiistänyt kaikki vakavat syytteet. Käänne tapahtui tunnustuksesta ensin kertoneen MTV Uutisten mukaan alkuviikosta, jolloin Ranta-aho pyysi palaveria syyttäjien kanssa. Palaverissa hän myönsi MTV:n mukaan syytteet törkeistä huumausaine- ja dopingrikoksista ja paljasti uusia maastokätköpaikkoja.

MTV:n tietojen mukaan poliisi teki maanantaina ja tiistaina etsintöjä Ranta-ahon paljastamille maastokätköille. Ranta-aho oli etsinnöissä poliisin mukana, MTV kertoo.

Kaitaluoma sanoo, että Ranta-ahon kertoman ansiosta poliisi löysi 64 kiloa huumeita, jotka alustavien tietojen mukaan ovat amfetamiinia ja ekstaasia. Huumemäärästä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Syytteet: Yli 200 kiloa amfetamiinia ja 17 kiloa kokaiinia

Suomen mittakaavassa historiallisen laajaa huumejuttua on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa tänä talvena. Huumeliigan epäillään junailleen maahan 17 kiloa kokaiinia, yli 200 kiloa amfetamiinia, reilut satatuhatta ekstaasitablettia ja muun muassa metamfetamiinia, LSD:tä ja hasista.

Liigan syytetään myös tuoneen maahan yli kaksimiljoonaa tablettia huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä ja suuren määrän dopingaineita. Syyttäjän mukaan rikokset on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.

Esitutkinnan mukaan huumeilla tienattiin yli kymmenenmiljoonaa euroa rikoshyötyä. Aineita tuotiin ainakin Hollannista. Rikokset ajoittuvat vuosiin 2016-2019.

Ranta-ahon lisäksi huumeorganisaation johtamisesta epäillään rikollisryhmä Cannonballin entistä johtajaa Janne Tranbergiä. Kaksikko on syytteiden mukaan johtanut toimintaa Espanjasta.

MTV:n mukaan Tranberg kiistää edelleen häneen kohdistuneet syytteet.

STT

