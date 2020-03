Nordean päästrategi: Valtioiden elvytystoimet voivat yllättävän nopeasti alkaa riittää markkinoille – USA:n tukipaketin kaatuminen latisti pörssitunnelmia

Markkinat avautuivat uuteen viikkoon alakuloisissa tunnelmissa. Pörssikursseja painoi ympäri maailman se, että Yhdysvalloissa kaavailtu talouden koronatukipaketti kompastui senaatin äänestykseen aamuyöllä.

Taustalla on laajemmin yhteinen huoli maailmantalouden hidastumisesta ja taantumasta, sanoo Nordean päästrategi Antti Saari STT:lle.

Hallitusten elvytystoimilla alkaa olla kuitenkin suuri merkitys markkinoille.

– Aiemmissa kriiseissä on kokeiltu keskuspankkien luovuutta, nyt tässä aletaan kokeilla hallitusten luovuutta. Ainakin nyt tuntuu siltä, että sitä löytyy, Saari sanoo.

Hän uskoo, että yllättävän nopeasti voi tulla eteen tilanne, että elvytystoimet alkavat olla riittäviä markkinoille.

– Tuleeko se lähipäivinä tai lähiviikkoina, sitä on vaikeaa arvioida. Elvytystoimia tulee yllättävän nopeasti, ja ne ovat yllättävän isoja, Saari sanoo.

Myös Saksa luonnostelee lakiesitystä lisävelanotolle, joka ylittäisi Saksan salliman maksimin.

– Pitkään on oltu sitä mieltä, että Saksa ei ikinä tule julkaisemaan alijäämäistä budjettia, mutta maa olikin tässä tilanteessa valmis sen tekemään.

Helsinki seurasi muuta maailmaa sukeltamalla miinukselle

Helsingin pörssi on ollut noin viiden prosentin laskussa. Tulosvaroituksen tänään antanut Kone on vaihdetuimpien osakkeiden kärjessä, ja se on noin viiden prosentin laskussa. Kovimpien laskijoiden joukkoon lukeutui ravintolakonserni NoHo Partners, jonka ravintoloissa myynti on romahtanut koronaviruksen takia. Yhtiön kurssi on reilut 11 prosenttia pakkasella.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Lontoossa laskua on vajaat neljä prosenttia, Pariisissa 2,5 prosenttia ja Frankfurtissa 2,9 prosenttia. Esimerkiksi Hongkongin Hang Seng -indeksi laski päivän aikana noin viisi prosenttia, Shanghain Composite noin kolme prosenttia. Ainoastaan Tokion pörssi, jota tuki dollariin verrattuna halpa jeni, sulki pari prosenttia plussan puolella.

Öljymarkkinoilla Brent-indeksi on noin 4,5 prosentin laskussa. AFP:n mukaan öljyn hinta on nyt alhaisimmalla tasollaan moneen vuoteen, koska koronaviruksesta aiheutuvat matkustusrajoitukset ovat laskeneet kysyntää.

Öljyn arvoon vaikuttaa myös Saudi-Arabian ja Venäjän käymä hintasota.

STT

