Finnairille kaavaillaan 600 miljoonan euron valtiontakausta – Norjassa hallitus sopi tuesta Norwegianille ja SAS:lle

Koronavirustilanteesta kärsivä lentoyhtiö Finnair voi saada valtiolta tukea. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että valtio voi myöntää enintään 600 miljoonan euron valtiontakauksen Finnairin rahoitustarpeisiin. Takausjärjestely edellyttää eduskunnan suostumusta.

Valtioneuvoston tiedotteessa päätöstä perustellaan koronaviruksen aiheuttamalla poikkeuksellisella tilanteella, minkä vuoksi yritysten rahoituskanavat eivät toimi normaalisti. Finnairin kerrotaan varautuvan tilanteeseen, jossa se saattaa tarvita työeläkkeiden takaisinlainausta lisärahoituksen varmistamiseksi, jos muuta rahoitusta ei ole saatavilla. Tällöin edellytetään takausta, joka tavallisesti on pankkitakaus.

Kun pankkitakauksia ei ole saatavilla, Finnair on hakenut valtion takausta. Valtio omistaa lähes 56 prosenttia Finnairin osakkeista.

– Valtio on vastuullinen omistaja, ja nyt on erittäin vakava tilanne sekä kansallisesti että kansainvälisesti, minkä vuoksi valtion täytyy tukea Finnairia, sanoo valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) tiedotteessa.

– Yhtiön ylläpitämät reittiyhteydet ovat Suomen huoltovarmuuden sekä rahti- ja matkustajaliikenteen kannalta erittäin tärkeitä, ja yhtiön vaikutus kansantalouteemme on merkittävä. Haluamme varmistaa, että Finnairin toiminta ei keskeydy, vaikka yhtiö kärsii koronaviruksen aiheuttamasta äkillisestä muutoksesta markkinatilanteessa.

”Uskomme, että paketti helpottaa selviämistä”

Norjan hallituspuolueet ovat sopineet kuuden miljardin Norjan kruunun eli lähes 500 miljoonan euron tukipaketista maan ilmailualalle, kertoo norjalainen uutistoimisto NTB.

Kyse on lainatakauksista, joista 3 miljardia Norjan kruunua (250 miljoonaa euroa) kohdistetaan Norwegianille ja 1,5 miljardia (125 miljoonaa euroa) SAS:lle. Loppusumma on tarkoitettu alueellisesti toimivalle Wideröelle ja muille lentoyhtiöille, jotka ovat kärsineet koronavirusepidemiasta.

– Nämä ovat vaikeita aikoja ilmailulle, mutta uskomme, että tämä paketti helpottaa selviämistä, sanoi kauppa- ja teollisuusministeri Iselin Nybö Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle.

Norwegianin toimitusjohtaja Jacob Schram on tyytyväinen hallituksen päätökseen.

– Olemme olleet hyvin avoimia siitä, että tarvitsemme likviditeettiä ja tarvitsemme sitä nopeasti, hän sanoi NRK:n mukaan tiedotustilaisuudessa.

