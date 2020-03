Norwegian peruu 4 000 lentoa ja lomauttaa jopa puolet henkilöstöstään

Halpalentoyhtiö Norwegian peruu noin 4 000 lentoa toukokuun loppuun asti Yhdysvaltojen asettaman matkustuskiellon ja koronavirustilanteen takia. Yhtiö kertoo tiedotteessa, että perutut lennot vastaavat kaikkiaan noin 40 prosenttia yhtiön kaukolentoverkostosta ja 25 prosenttia Euroopan lennoista.

– Tämä on ennennäkemätön tilanne. Tärkein tehtävämme on huolehtia asiakkaidemme ja työntekijöidemme turvallisuudesta. Uudet rajoitukset tekevät vaikeasta tilanteesta entistä vaikeamman. Kannustamme viranomaisia eri puolilla maailmaa toimimaan sen puolesta, että tärkeä infrastruktuuri ja työpaikat voidaan pelastaa, sanoo Norwegianin konsernijohtaja Jacob Schram tiedotteessa.

Lisäksi lentoyhtiö kertoo lomauttavansa henkilöstöään. Norwegian lomauttaa jopa 50 prosenttia henkilöstöstään ja varoittaa, että luku voi kasvaa.

Lentoyhtiö kertoo tiedotteessa olevansa yhteydessä asiakkaisiin, joita peruutukset koskevat. Asiakkailla on mahdollisuus siirtää lennot myöhempään ajankohtaan.

