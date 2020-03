NRK: Saksalainen luksusristeilijä voi joutua koronakaranteeniin Norjassa – laivalla 1 200 matkustajaa

Saksalaisen luksusristeilijän 1 200 matkustajaa saattavat joutua karanteeniin Norjassa koronaviruksen tartuntaepäilyn vuoksi, kertoo Norjan yleisradio NRK. Aida Aura -aluksen matkustajat odottavat Haugesundin satamassa kahdelle matkustajalle tehdyn koronavirustestin tulosta.

Testattu kaksikko on aluksella karanteenissa hyteissään. Heillä ei ole sairastumisoireita.

Kaksikko ehti ennen tartuntaepäilyä käydä Haugesundin keskustassa. Infektioiden torjunnasta Haugesundissa vastaava lääkäri Teis Qvale ei kuitenkaan usko, että paikkakuntalaisten tarvitsee pelätä saaneensa heiltä tartunnan.

Syy tartuntaepäilyyn on se, että kyseisellä kaksikolla oli viikko sitten läheinen yhteys kolmanteen henkilöön, jolla on myöhemmin todettu koronaviruksen tartunta.

Kaikki kolme ovat saksalaisia.

Aida Auran oli alun perin määrä lähteä merelle Haugesundista maanantaina päivällä. Varustamo kuitenkin pyysi luvan pitää aluksen toistaiseksi satamassa.

