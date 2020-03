Nuoria huumeiden ongelmakäyttäjiä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin

Nuoria huumeiden ongelmakäyttäjiä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Näin kertoo Duodecim-verkkolehdessä julkaistu tuore tutkimus.

Huumeita ongelmallisesti käyttävien 15-24-vuotiaiden määrä on kasvanut. Yleisintä amfetamiinien ja opioidien ongelmakäyttö on tutkimuksen mukaan 25-34-vuotiailla.

Ongelmakäytöllä tarkoitetaan sitä, että käytöstä on aiheutunut vakavia terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja.

Ongelmakäyttäjistä yli 70 prosenttia on miehiä. Eniten amfetamiinien tai opioidien ongelmakäyttäjiä on Etelä-Suomessa.

https://www.duodecimlehti.fi/duo15450

STT