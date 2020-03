Nyrkkeilyn olympiakarsintaturnauksessakin suljetaan ovet yleisöltä

Nyrkkeilyn Euroopan olympiakarsintaturnaus Lontoossa on ollut viime aikojen harvoja isoja urheilutapahtumia, jotka on järjestetty katsojien ollessa paikalla.

Nyt myös Lontoon turnauksen järjestäjät ovat ilmoittaneet, että olympiakarsinta jatkuu suljettujen ovien takana koronaviruksen takia. Euroopan olympiakarsintaturnauksessa on mukana 342 nyrkkeilijää 43 maasta.

Suomalaisista kehässä ovat turnauksen kolmantena päivänä maanantaina Arslan Khataev ja Muhammad Abdilrasoon.

https://www.olympicchannel.com/en/stories/news/detail/boxing-olympic-qualification-london-day-2-live-blog/

STT

Kuvat: