Nyt tehdään käsitöitä, mutta käsityöliikkeet hiljenivät

Lisääntynyt kotona oleskelu on lisännyt käsitöiden tekemistä. Kun kokoontumista alettiin rajoittaa ja yli 70-vuotiaita kehotettiin pysymään kodeissaan, tapahtui käsityöliikkeissä ryöpsähdys.

– Silloin oli tosi vilkasta. Mutta nyt on alkanut hiljentyä, sanoo salolaisen Lanka- ja käsityöliike Anjalinin omistaja Susanna Hellberg.

– Käsitöiden suosio on kuitenkin lisääntynyt. Moni ”ei niin käsityöihminen” on hakenut jotain pientä karanteenipuuhaa, kuten bambulankaa tiskirätin tekemiseen tai lankakakun huivia varten. Ja varsinkin on ollut kiva huomata, että nuoremmat käyvät hakemassa käsityötarvikkeita riskiryhmään kuuluville.

Nyt näkyy Hellbergin mukaan hyvin, että suomalaiset ovat sukankutojakansaa. Sukankudonnan lisäksi tällä hetkellä innostavat erityisesti islantilaisneuleet ja makramee-solmeilu.

Lanka- ja käsityöliike Anjalinissa työskentelee kaksi ihmistä, mutta tällä hetkellä he ovat myymälässä vuoropäivinä koronavirustilanteen takia. Lisäksi hygieniasta pyritään huolehtimaan hyvin.

Tällä hetkellä liikkeen ovi käy harvoin. Hellberg kertoo, että silloin kun asiakas uskaltautuu ovesta sisään, hänellä on oikeasti asiaa.

– Heillä on täsmällisiä tarpeita, ja moni on katsonut haluamansa tuotteen valmiiksi netistä. Nyt ei käy niin sanottuja ”renkaanpotkijoita”.

– Mutta kyllä me toivomme, että käsityöostoissa suosittaisiin nyt paikallisia liikkeitä, Hellberg vetoaa.

Toinen salolainen käsityöliike, lankoihin erikoistunut Solveig Shop, joutui tiistaina sulkemaan ovensa, koska koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset saivat asiakkaat kaikkoamaan.

– Suurin osa asiakkaista on riskiryhmään kuuluvia, mikä tietysti vaikuttaa. Mutta sitten nuoremmatkin lopettivat käymisen, kertoo yrittäjä Solveig Saarinen.

– Ihmiset eivät uskalla tulla sisään, vaikka lankakaupassa asioi yleensä kerralla vain 1–2 ihmistä, eikä liikkeen pitäjä tietenkään tule töihin, jos on vähänkään flunssainen.

Saarinen pitää lankakauppaansa yksin. Hän odottaa valtiolta selkeää linjausta, joka helpottaisi yksinyrittäjien selviytymistä.

– Toivon, että yksinyrittäjät pystyisivät elämään tämän tilanteen yli, ettei liikkeitä tarvitsisi lopettaa kokonaan. Ei voi kuin toivottaa tsemppiä kaikille.

Poikkeusoloissa on keksittävä poikkeuksellisia tapoja toimia. Solveig Saarinen vie nyt salolaisille asiakkailleen tuotepaketteja tilauksesta kotiovelle tai muuhun sovittuun paikkaan.

– Minulle voi soittaa, eikä se ei ole minulle mikään vaiva, vaan se on nimenomaan erittäin tervetullutta, Saarinen korostaa.

– Ensi viikolla aion pitää taas myös kauppaa auki, hän kertoo.

Lanka- ja käsityöliike Anjalinilla on verkkokauppa, jossa kauppa käy tällä hetkellä tavalliseen tapaan. Verkkokaupasta ostetaan eniten puikkoja, koukkuja ja muita käsityötarvikkeita, eikä niinkään lankoja, sillä niitä ostaja haluaa yleensä ensin katsella ja tunnustella.

Verkkokaupan lisäksi tilauksia voi tehdä Anjalinilta myös soittamalla, ja tilaus on mahdollista toimittaa sovittuun paikkaan.

– Asun Turussa ja olen luvannut viedä tilauksia sovittuihin ulkoilmapaikkoihin, kuten esimerkiksi Salon ja Halikon keskustaan, Paimion Nesteen parkkipaikalle ja Tammisillan ABC:lle, Hellberg kertoo.