Ohion kuvernööri kehottaa siirtämään osavaltionsa esivaaleja koronaviruksen takia

Ohion kuvernööri Mike DeWine on koronaviruksen takia kehottanut siirtämään huomiseksi suunnitellut esivaalit. Republikaaneja edustava DeWine esittää Twitterissä, että esivaalit pidettäisiin 2. kesäkuuta.

Kolmessa muussa osavaltiossa, Arizonassa, Floridassa ja Illinoisissa, sen sijaan on määrä pitää esivaalit alkuperäisen suunnitelman mukaisesti huomenna.

Esivaaleissa huomio on demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelevien Joe Bidenin ja Bernie Sandersin kaksintaistelussa.

Presidentti Donald Trump sanoi tänään, että yhdysvaltalaisten pitäisi välttää yli kymmenen hengen ihmisryhmiä.

