Ohisalo Ylellä: Hallitus etsii keinoja ravintoloiden aukioloon puuttumiseen – hallitusviisikko koolla tänään

Hallitus tarkastelee keinoja, jolla ravintoloiden aukioloon voitaisiin puuttua, kertoi sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) Ylellä.

Julkisuudessa on keskustelu muun muassa ravintoloiden sulkemisesta. Esimerkiksi Lapin kunnanjohtajat ovat vedonneet hallitukseen ravintoloiden sulkemiseksi.

Ohisalon mukaan hallitus pyrkii toimimaan mahdollisimman nopeasti lainsäädännön rajoissa. Hän kuitenkin viittasi oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timosen aiemmin maanantaina antamaan lausuntoon, jonka mukaan lainsäädännössä ei ole suoraa keinoa, jolla voitaisiin kieltää elinkeinotoimintaa.

– Minusta on näyttänyt siltä, että ravintoloiden (aukiolon) kieltäminen suoraan lainsäädännöllä edellyttäisi jonkin soveltuvan lain muuttamista ensin, Timonen sanoi valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa.

Ohisalo huomautti Ylelle, että myös elinkeinovapaus on yksi vapaus suomalaisessa yhteiskunnassa.

– Etsimme siihen niitä keinoja, miten voimme mahdollisesti tätä rajoittaa. Mutta siinä kohtaa kun meillä on lisää tiedotettavaa, niin hallitus siitä kyllä yhdessä tiedottaa, Ohisalo sanoi.

Hallituksen johtoviisikko kokoustaa tänään lisätoimista koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kirjoitti aiemmin tänään Twitterissä, että hallitus valmistelee ravintoloiden sulkemista ja liikkumisen rajoittamista.

”Joka ikistä suomalaista ei voi sakottaa”

Ohisalo sanoi myös Ylellä, että teoreettisesti valmiuslaki mahdollistaa alueellisen liikkumisen rajoittamisen lisäksi tiettyihin ihmisryhmiin, kuten ikäluokkiin, liittyviä rajoituksia. Hän myös totesi, että hallitus ja viranomaiset tarkkailevat jo säädettyjen rajoitusten toimivuutta.

– Ajatus on, ettei tehdä kaikkea rysäyttämällä kerralla, jotta nähdään miten olemassa olevat rajoitukset jo lähtevät puremaan.

Sisäministeri toivoi rajoitusten ohella kansalaisilta harkintaa annettujen ohjeistusten noudattamiseen.

– Viranomaiset eivät ikuisesti riitä. Viranomaiset eivät voisi sakottaa joka ikistä suomalaista, vaan juuri tämän takia tässä vedotaan myös ihmisten omaan toimintaan.

https://twitter.com/MarinSanna/status/1242024007223869441

STT

Kuvat: