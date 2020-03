Oikeus antaa tuomion Turun vuoden 2002 arvokuljetusryöstön yrityksestä – nelikymppisen miehen syytetään toimineen osana Bats-rikollisryhmää

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään tuomion yli 17 vuoden takaisesta arvokuljetusryöstön yrityksestä. Naamioitunut joukko iski vuoden 2002 elokuussa Turussa Prisman pihassa olleeseen raha-autoon ja pyrki sen takatilaan rälläkällä. Autossa oli sisällä yli 400 000 euroa rahaa.

Syyttäjä vaatii seitsemän ja puolen vuoden vankeusrangaistusta 44-vuotiaalle espoolaismiehelle. Syyttäjän mukaan hän oli yksi viidestä ryöstäjästä. Mies kiistää osallisuutensa tapahtumiin ja syytteen törkeän ryöstön yrityksestä.

Syyttäjän mukaan ryöstäjäjoukko saapui Prisman pihalle anastetulla Chevrolet-pakettiautolla puolenpäivän jälkeen elokuisena maanantaina. Kuljettaja pysyi autossa, ja muut menivät ulos. Yksi miehistä kiipesi pakettiauton katolle konetuliaseen kanssa, ja toinen ryhtyi rälläkällä avaamaan arvokuljetusauton kylkeä, syytteessä sanotaan.

Miehillä oli syyttäjän mukaan yllään tummat haalarit, kommandopipot tai muut naamarit sekä näppylähanskat.

Syyttäjän mukaan ryöstöyritys tehtiin järjestäytyneen rikollisryhmän Batsin lukuun. Syyttäjä vetosi muun muassa miehen oikeassa kädessä olevaan lepakkotatuointiin. Kyseessä on syyttäjän mukaan nimenomaan Batsin jengitatuointi, jollaista miehellä ei olisi, ellei hän olisi jäsen.

Mies kiistää ryhmän jäsenyyden. Hänen mukaansa tatuointi on otettu 1990-luvulla Thaimaassa, ja se on muisto kuolleesta ystävästä.

Riittääkö näppylähanskoista saatu dna todisteeksi?

Työskentely arvokuljetuksen kimpussa kesti yhteensä alle viisi minuuttia. Miehet olivat syyttäjän mukaan ilmeisesti ajatelleet, että auton avaaminen onnistuisi nopeammin, ja he lähtivät pakoon.

Pakomatkallaan epäillyt ampuivat poliisia kohti ja levittivät tielle ajoesteitä. Syyttäjän mukaan tielle heitettiin piikkipalloja. Poliisi menetti näköyhteyden pakoautoon, ja Chevrolet löytyi myöhemmin palaneena pururadalta. Tekijät olivat paenneet paikalta.

Keskeisenä todisteena oikeudenkäynnissä on näppylähanskat, jotka poliisi löysi pururadan läheisyydestä samana päivänä. Niistä löydettiin miehen dna vuonna 2002, ja siihen täsmäävä näyte kirjattiin poliisin rekisteriin kolmea vuotta myöhemmin. Espoolaismies oli otettu kiinni toisen rikosepäilyn yhteydessä ja hänen dna:taan oli verrattu rutiininomaisesti pimeänä oleviin juttuihin.

Espoolaismiehen puolustus katsoo, etteivät hanskat todista mitään.

– Hanskat eivät liity millään tavoin tuohon rahankuljetusautoon, syytetyn puolustusasianajaja sanoi.

Syytetty sanoi, että hanska tai hanskat ovat voineet kulkeutua pururadalle jonkun hänen yrityksessään työskennelleen ihmisen mukana.

Syyttäjä: Esitutkintamateriaalia on kadonnut

Ryöstöyrityksen tutkinta oli pysähdyksissä pitkään senkin jälkeen, kun näppylähanskoista saadulle dna:lle löytyi omistaja. Poliisi ei kuulustellut espoolaismiestä ennen kuin vasta viime syksynä.

Oikeudenkäynnissä kävi ilmi, että myös moni todistaja oli jätetty aikanaan kuulematta. Näppylähanskat pururadan läheisyydestä löytänyt poliisimies ihmetteli, kun hänet oli syksyllä pyydetty osoittamaan hanskojen löytöpaikka. Hän sanoi oikeudenkäynnissä todistuksessaan, että paikkatiedon olisi pitänyt käydä ilmi alkuperäisestä esitutkintamateriaalista.

Helmikuun lopulla, pari viikkoa oikeudenkäynnin jälkeen, syyttäjä tiedotti tehneensä rikosilmoituksen ryöstöyritystutkinnan mahdollisista laiminlyönneistä. Syyttäjän mukaan esitutkintamateriaalia oli kadonnut eikä tutkinta edennyt edes keskeisen dna-löydöksen jälkeen.

Syyttäjä Olli Sulkonen kertoi maanantaina, että esitutkintaa ei ole vielä aloitettu, mutta mahdolliset rikosnimikkeet voisivat olla törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen ja virkavelvollisuuden rikkominen.

Useita ihmisiä aiotaan kuulla, muun muassa jutun alkuperäistä tutkinnanjohtajaa ja päätutkijaa, mutta ketään ei ole vielä asetettu rikoksesta epäillyn asemaan. Nyt selvitetään, onko asiassa syytä epäillä rikosta ja aloitetaanko asiassa esitutkinta, Sulkonen sanoi.

