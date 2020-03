Oikeus kielsi Brasiliassa hallitusta kampanjoimasta koronaeristystä vastaan

Brasiliassa oikeus on kieltänyt hallitusta jatkamasta kampanjointia, jossa arvostellaan koronaviruseristystä.

Presidentti Jair Bolsonaro jakoi torstaina Facebookissa videon, jossa ajoneuvoletkassa juhlittiin yritysten ja koulujen avautumista Santa Catarinan osavaltiossa maan eteläosassa. Presidentin poika, senaattori Flavio Bolsonaro puolestaan jakoi hallituksen kampanjavideon, jonka iskulauseena on ”Brasilia ei voi pysähtyä”.

Toiminnan seurauksena oikeuskanslerin toimisto haki liittovaltion oikeusistuimelta Rio de Janeirossa lupaa lopettaa kampanja.

Kampanjavideossa kehotetaan brasilialaisia jatkamaan normaalia elämää. Oikeus kielsi myös Brasilian hallitukseen kytköksissä olevia jakamasta videota, jolla esitetyt tiedot eivät perustu tieteelliseen tietoon.

Tuomari Laura Bastos Carvalho antoi hallitukselle 24 tuntia aikaa julkaista virallisen lausunnon, jossa selitetään, että kampanja ei noudata tieteellisiä kriteerejä, ja siksi sen mukaisesti ei voi toimia.

Koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut Brasiliassa lähes 100 ihmistä, ja noin 3 500 on saanut tartunnan.

Presidentti moittinut järeää karanteenia

Presidentti Bolsonaro on kritisoinut rajusti järeitä karanteenitoimia, joilla aluehallintojen viranomaiset ovat pyrkineet hidastamaan koronaviruksen leviämistä. Bolsonaron mukaan eristystoimet uhkaavat tuhota talouden.

Brasiliassa koronaviruksen vakavimmin koettelemat Sao Paulon ja Rio de Janeiron osavaltiot ovat määränneet laajoja karanteeneja.

Bolsonaro on syyttänyt Sao Paulon osavaltion kuvernöörin paisuttelevan osavaltion koronalukuja poliittisen hyödyn toivossa. Koronakuolemista valtaosa on tilastoitu juuri Sao Paulossa.

– Sao Paulon luku on hyvin suuri. Numeroilla ei pidä pelata poliittisen edun toivossa. En luota Sao Paulon lukuihin, Bolsonaro sanoi televisiohaastattelussa.

Perjantaina oikeus torppasi Bolsonaron määräyksen, joka olisi antanut uskonnollisten tilaisuuksien järjestäjille luvan poiketa koronaviruseristyksestä.

