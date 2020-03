Oikeusministeriö patistaa elokuvateattereita laittamaan ovet kiinni – ravintolat ja kauppakeskukset saavat olla auki

Elokuvateattereille on jätetty pieni mahdollisuus pysyä avoinna korona-aikanakin. Oikeusministeriön mukaan elokuvateatterit saavat olla auki, mutta näytöksiin ei saa päästää enempää kuin kymmenen ihmistä kerrallaan. Koronaviruksen takia yli kymmenen hengen tilaisuuksien koollekutsuminen niin sisällä kuin ulkonakin on kielletty.

Suosituksena on, että myös elokuvateatterit pysyisivät suljettuina. Alan suurimman toimijan Finnkinon myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila kertoo, että Finnkino pitää ovensa kiinni kuten se on jo kertonutkin. Elokuvateatterit suljettiin keskiviikkona ja ne avataan uudelleen 13. huhtikuuta.

– Me olemme tehneet päätöksen, että olemme toistaiseksi kiinni ja seuraamme tilannetta, Wolf-Mannila sanoo.

Myös kuntosalien sulkemista suositellaan.

Joukkoliikennevälineitä saa käyttää, mutta matkustajien kannattaa pitää toisiinsa etäisyyttä.

Oikeusministeriön mukaan kampaamoiden kaltaiset palvelut saavat olla auki, sillä linjaus yli kymmenen hengen kokoontumiskielloista koskee kokoontumisia eikä yksilöllisten palvelujen tarjontaa.

– Asiakkaiden välisiä etäisyyksiä olisi hyvä kasvattaa ja järjestää palvelut siten, että asiakkaiden kohtaaminen on minimissä, ministeriö ohjeistaa.

Myös kauppakeskukset, asemarakennukset ja ravintolat voivat olla auki siitäkin huolimatta, että ihmisten on kehotettu pitämään toisiinsa etäisyyttä. Rajoitus ei koske myöskään uskonnollisia tilaisuuksia yhdyskunnan omissa tai vastaavissa tiloissa.

STT