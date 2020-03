Öljyn hinta nousussa EKP:n ilmoitettua uudesta hätärahoituksesta

Öljyn hinta on lähtenyt nousuun sen jälkeen, kun Euroopan keskuspankki EKP ilmoitti aloittavansa 750 miljardin euron hätärahoituksen.

Viitelaatu WTI nousi noin 17 prosenttia lähes 24 Yhdysvaltain dollariin tynnyriltä. Päivää aiemmin hinta romahti 24 prosenttia. Kyseessä oli pahin pudotus 18 vuoteen.

Brent-viitelaatu puolestaan nousi 8,5 prosenttia 27 dollariin tynnyriltä, kun päivää aiemmin hinta sukelsi 14 prosenttia.

Koronaviruskriisi on aiheuttanut matkustusrajoituksia ja syössyt yrityksiä vaikeuksiin, mikä on heijastunut myös öljyn kysyntään. Suuret öljyntuottajamaat Saudi-Arabia ja Venäjä ajautuivat hintasotaan sen jälkeen, kun öljyntuottajamaiden järjestö Opec ja sen ulkopuoliset tuottajamaat eivät päässeet yhteisymmärrykseen öljyntuotannon leikkaamisesta.

Opecin ulkopuolinen maa Venäjä yllätti pari viikkoa sitten ilmoittamalla, ettei hyväksy Opecin esitystä tuotannon vähentämisestä. Välirikosta käynnistyi markkinoilla myllerrys, jonka kaltaista ei ole nähty sitten vuoden 1991 Persianlahden sodan.

Opecin suurin tuottaja Saudi-Arabia oli perustellut ehdottamaansa 1,5 miljoonan tynnyrin leikkausta koronaviruksen vaikutuksilla.

Hintasodassa nähtiin hieman myöhemmin liennytyksen merkkejä, kun Venäjä ilmoitti olevansa valmis aloittamaan uudelleen yhteistyön öljyntuottajamaiden järjestö Opecin kanssa.

Aasian pörsseissä lupaava vastaanotto

Euroopan keskuspankin ilmoitus ainakin vuoden loppuun saakka kestävästä hätärahoituksesta sai Aasian pörsseissä lupaavan vastaanoton. Tokiossa Nikkei-indeksi oli kaupan alettua yli kahden prosentin nousussa, ja myös muualla vältyttiin suuremmalta luisulta.

Hang Seng -indeksi oli pörssin auettua Hongkongissa 0,32 prosentin laskussa, kun taas Shanghai Composite -indeksi nousi 0,22 prosenttia.

Euroopan keskuspankin viimeisin päätös tukee Japanin pankin aiemmin ilmoittamia toimia, sanoi japanilaisen Okasan Online Securities -yhtiön vanhempi strategi Takebe Rikiya. Hän lisäsi, että hetki ennen pörssin avautumista julkistetut Japanin inflaatiotiedot tarjosivat myös helpotuksen tunnetta. Luvut olivat pitkälti linjassa markkinoiden odotusten kanssa.

STT

