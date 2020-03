Olympiaa jo ensi keväänä? Tokiolle tarjoutui mahdollisuus välttää polttava kesäkuumuus

Jokaisella pilvellä on hopeareunus, sanotaan. Jopa urheilumaailmaa järisyttäneellä Tokion kesäolympialaisten siirrolla koronaviruksen tieltä ensi vuoteen. Kisajärjestäjillä kun on nyt mahdollisuus välttää Tokiota kesäisin paahtava kuumuus, joka herätti kovasti huolta ennen koronakatastrofia.

Historiallinen päätös kisojen siirrosta antoi Tokiolle optioita, sillä Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n ja kisajärjestäjien mukaan olympialaiset ”on aikataulutettava päiviin vuoden 2020 jälkeen, mutta ei myöhempään kuin kesään 2021”. Tuo mahdollistaisi kevätolympialaiset, jolloin sää Tokiossa on parhaimmillaan ja heinä-elokuun päälle 30 asteen helteet sekä ilmankosteus ovat vasta edessä.

Tokion kuvernööri Yuriko Koiken mukaan kevät on yksi mahdollisuuksista. Lisäpontta kevätkisoille toisi sekin, että hellepelkojen myötä pohjoiseen Sapporoon siirretty olympiamaraton voitaisiin sittenkin juosta Tokiossa.

– Kun tilanne on tämä, yksi ajatus on siirtää kisat ajankohtaan, jolloin ei ole kuumaa, Koike totesi ja lisäsi Tokion olevan hyvä maratonisännäksi vähemmän paahtavissa olosuhteissa.

KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach on todennut, että siirrettyjen kisojen ajankohtaa ei ole rajattu vain kesäkuukausiin, kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä, mukaan lukien kesää edeltävä aika. Kisajärjestäjäpomo Yoshiro Mori puolestaan sanoi hetimmiten siirron tultua todeksi, että kisat ”voivat olla aiemminkin (kuin kesällä), ja kesän kuumin aika voitaisiin välttää, eikö tuo olisikin iloinen asia”.

Uudelleen organisointi valtava ”palapeli”

KOK-johtaja Bach on kuvaillut kisojen uudelleen organisointia valtavaksi ”palapeliksi”, ja mitkä tahansa olympiapäivämäärät tuovat omat haasteensa. Ensi kesään siirrettiin jalkapallon EM-kilpailut, mutta keväälläkin on ruuhkaa: esimerkiksi Euroopan jalkapallosarjat ja muut palloilut sekä NBA-koripallo.

– Pidän ideasta noin yleisesti ottaen, huhti-toukokuu on kaunista aikaa Japanissa. Mutta päällekkäisyys (jalkapallon ja muiden kanssa) tekee tuosta liian monimutkaista ja vaikeaa, urheilubrändäystä tekevän yrityksen Total Sports Asian toimitusjohtaja Marcus Luer sanoo kevätkisavaihtoehdosta.

Kevätkisoille löytyy ennakkotapauksia olympialaisten varhaisvaiheesta. Kisoja käytiin tai aloiteltiin huhti- tai toukokuussa niin Ateenassa 1896, Pariisissa 1900, Lontoossa 1908 kuin myös Tukholmassa 1912.

STT

