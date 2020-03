Olympiakomiteassa ei ole paniikkimielialaa – ”Niin kauan kuin Tokio-ikkuna on auki, meidän pitää hakea ratkaisuja”

Urheilijat etenevät poikkeusoloissa kohti kauden päätavoitetta, Tokion kesäolympialaisia. Kymmeniä tuhansia kisavieraita odottavan suurtapahtuman yllä leijuu koronaviruksen aiheuttama epävarmuus.

Olympialaisten avajaisia on määrä viettää Japanin pääkaupungissa 24. heinäkuuta. Miltä näyttää Suomen vinkkelistä?

– Tämä tilanne on kaikille uusi ja hurja. Nyt täytyy vaan edetä rauhallisin mielin, kunnes mahdollisia päätöksiä tulee, sanoi Olympiakomitean kisatiimin päällikkö Leena Paavolainen STT:lle.

Onko Olympiakomiteassa mietitty kisojen boikotointia, vaikka Tokion kisat toteutuisivatkin?

– Emme ole spekuloineet sellaisella. Bachin (Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Thomas Bach) toive oli, että ei lähdettäisi ennakoimaan asioita, Paavolainen totesi.

Eurooppalaiset olympiakomiteat ja KOK pitivät keskiviikkoiltana puhelinkokouksen Tokio-suunnitelmista. KOK linjasi, ettei vielä ole kiire tehdä lopullisia päätöksiä, sillä koronaviruksen kanssa tilanne elää päivittäin. Eri maiden olympiakomiteat korostivat kuitenkin KOK:lle, että ratkaisujen pitää tulla ajoissa, ja urheilijoiden terveyden on oltava päätösten perusta.

Paavolaisen mukaan olympialaisiin liittyvät päätökset pätevät myös elo-syyskuun vaihteessa kisattaviin paralympialaisiin.

Urheilijan päästävä ammattinsa pariin

Koronaviruspandemia rajoittaa väistämättä urheilijoiden harjoittelua kohti arvokisoja, ja urheilijat ovat eriarvoisessa asemassa.

– Osassa maista on ulkonaliikkumiskiellot, Paavolainen muistutti.

Valmiustila sulki Suomessakin urheilupaikkojen ovet. Olympiakomitea hakee nyt lajiliittojen kanssa ratkaisuja siihen, miten Tokioon tähtäävät urheilijat voivat harjoittaa ammattiaan.

– Jyväskylä päätti päästää kärkiurheilijat harjoittelemaan halleihin. Näitä samanlaisia ratkaisuja haetaan urheilijakohtaisesti, Paavolainen sanoi ja korosti, että OK toimii viranomaisten ohjeiden mukaan.

Paavolaisen mukaan Olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen on tiiviissä yhteydessä THL:n ja muiden viranomaisten kanssa. OK konsultoi myös opetus- ja kulttuuriministeriötä.

Lähes puolet olympiapaikoista jakamatta

Tokio-joukkueeseen on nimetty seitsemän suomalaisurheilijaa: pyöräilijä Lotta Henttala, uimari Matti Mattsson, ampuja Satu Mäkelä-Nummela, yleisurheilijat Veli-Matti ”Aku” Partanen ja Topi Raitanen sekä purjehtijat Tuuli Petäjä-Sirén ja Kaarle Tapper. Mattssonia lukuun ottamatta seitsikko kilpailee ulkona, joten jos säät vain sallivat, heidän harjoittelunsa onnistuu.

Kynnyskysymys Tokion osalta on kuitenkin se, että karsintakilpailut ovat jäissä.

– 43 prosenttia Tokion paikoista on jakamatta, Paavolainen kertoi.

KOK työstää kansainvälisten lajiliittojen kanssa karsintasysteemiä uusiksi. Paavolaisen mukaan ratkaisuja luvattiin huhtikuun alkuun mennessä. Jos karsintakilpailuja jää pitämättä, moni urheilija menettää mahdollisuutensa näyttää kykynsä ja yltää Tokioon.

Hankalista asetelmista huolimatta Olympiakomiteassa ei ole heitetty hanskoja tiskiin.

– Niin kauan kuin Tokio-ikkuna on auki, meidän tehtävämme on hakea ratkaisuja, Paavolainen sanoi.

STT

Kuvat: