Olympialaisten lykkäys mukauttaa huippu-urheilijoiden valmennusta, mutta jotain myös jäi: ”Joskus tämäkin korpivaellus loppuu”

Tokion kesäolympialaisten siirtyminen koronaviruksen takia ensi vuoteen muutti kuviot kisoihin tähyäviltä urheilijoilta, mutta valmennuksessa on jo reagoitu.

Pidempi tähtäys on jo ensi vuodessa, mutta akuutimpaan hätään on koottu ”säälliset” saumat treenaamiseen poikkeusolosuhteista huolimatta.

Yleisurheilussa valtaosalla kärkiurheilijoista olosuhteet ovat tällä hetkellä välttävät, kertoo Suomen Urheiluliiton (SUL) valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola.

– Meidän viidestä harjoituskeskuksesta neljässä pyörii toimintaa. Harjoitusolosuhteet eivät ole ihan normaalit, mutta säälliset lajiharjoittelunkin osalta. Myös punttitreeniä on pystytty järjestämään, Niemi-Nikkola kertoo.

Päämäärät kirkkaina

Muutamat huiput ovat yhä ulkomailla: pituusmiehet Kristian Bäck, Kristian Pulli ja Eero Haapala sekä aitajuoksija Annimari Korte ovat Floridassa ja pysyvät siellä toistaiseksi. Ratakelaajat Leo-Pekka Tähti ja Esa-Pekka Mattila ovat Espanjan Malagassa, mutta aitajuoksijat Oskari Mörö, Viivi Lehikoinen ja Jonni Blomqvist ovat kotiutuneet karanteeniin Etelä-Afrikasta.

– Ulkomailla oleviin ollaan koko ajan yhteydessä, mikä tilanne heillä on, Niemi-Nikkola sanoo.

Vaikka harjoittelut ovatkin hankaloituneet ja myös ”yksinäistyneet” virusvarotoimien takia, jotain on pysynyt ennallaankin. Valmennusjohtaja ei epäile, etteivätkö urheilijat pystyisi pitämään päämäärät kirkkaana mielessään, h-hetken jopa vuodella venymisestä huolimatta.

– Tärkeää on, että urheilija säilyttää fokuksensa ja myönteisen asenteen. On tavoite, jota kohti mennään. Heillä on ajatuksena, että ”asiat voisivat olla huonomminkin”. Tiedetään, että joskus tämäkin korpivaellus loppuu, Niemi-Nikkola kehuu porukkaansa.

Yleisurheilun EM-kisoista saattaa tulla yksi tämän vuoden suurimmista urheilutapahtumista, kun Tokio ja EM-jalkapallo siirtyivät. Elokuun lopulla Pariisissa kisattavaa EM-yleisurheilua valmistellaan ainakin toistaiseksi vielä suunnitellusti.

– Siitä on nyt tullut pääkisa, ja houkutteleva päämäärä urheilijoille, Niemi-Nikkola painottaa toivottavasti tavoitteena pysyvääkin EM:ää.

Ei paniikkia, vaan taistelumieltä

Rion kesäkisoissa neljä vuotta sitten yleisurheilun jälkeen eniten suomalaisurheilijoita nähtiin purjehduksessa sekä uinnissa, jossa olympiavalmentaja Jari Varjosen mukaan nyt luodaan peruskuntoa ja tähytään jo ensi kauteen. Jos yleisurheilussa on vielä EM-toivoa: uinnissa Budapestin EM-altaat siirtyivät jo elokuulle eikä silloinkaan välttämättä arvomitaleista kauhota.

– Kyllä se vielä toki on lähtökohtana, mutta todennäköistä on, että EM perutaan. Tehdään ensi kautta, perustyön kautta, Varjonen miettii uimareiden näkymiä.

Uimareilla hankaluutena tietysti ovat uimahallien sulkemiset, mutta Varjosen mukaan joissain kaupungeissa on mahdollisuus harjoitella altaassakin.

– Se on positiivista. Mutta peruskunnon osalta myös kuivaharjoittelu on tärkeää, ei maailma siihen kaadu, jos ei joka päivä pääse altaaseen.

Ja kekseliäisyys, se kuuluu valmentajan luonteeseen.

– Valmentajat ovat sellaista porukkaa, joka on nopea mukautumaan. Olympiasiirto ei tuonut mitään paniikkimielialaa tai turhautumista, ennemminkin taistelumieltä. Tämä on taas uusi mahdollisuus, Varjonen kertoo.

– On ollut huikeaa nähdä valmentajien reagointia. Nyt on jo online-treenejä, menee ihan kylmät väreet, olympiavalmentaja kehuu vielä.

