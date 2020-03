Olympiatuli sai vaisun vastaanoton Japanissa – epäilykset kisojen järjestämisestä vahvistuvat

Olympiatuli saapui Japaniin perjantaina, mutta seremoniat olivat koronaviruksen vuoksi ennakoitua vaisummat. Olympiamitaleista on määrä kilpailla Tokiossa heinä-elokuussa, mutta koronaviruksen varjo on peittänyt koko nousevan kisahuuman.

Kevään ja kesän urheilutapahtumia on peruttu tai siirretty kaikkialla maailmassa, mutta olympialaisten järjestäjät odottavat vielä tilanteen rauhoittumista.

– Tietysti harkitsemme erilaisia skenaarioita, mutta toisin kuin muut urheiluorganisaatiot ja ammattilaisliigat, meillä on neljä ja puoli kuukautta aikaa kisoihin, Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Thomas Bach kertoi New York Timesille.

– (Kisojen lykkääminen) ei olisi nyt edesvastuullista ja olisi ennenaikaista alkaa spekuloida tai tehdä päätöksiä aikana, jolloin meillä ei ole mitään suosituksia työryhmältä, Bach jatkoi.

Kisajärjestäjät toivovat, että olympialaiset pystyttäisiin järjestämään suunnitellusti. Kisojen pitäisi alkaa 24. heinäkuuta, mutta koronaviruksen leviäminen tulee vaikeuttamaan järjestelyjä. Kisajärjestäjät ovat myös saaneet kritiikkiä siitä, että kisasuunnitelmista pidetään edelleen kiinni.

Liekki vastaanotettiin muutaman kymmenen ihmisen edessä

Olympiatulen saapumisen piti olla perjantaina juhlava tilaisuus, mutta esimerkiksi suunnitelma 200 koululaisen osallistumisesta seremonioihin hylättiin. Olympialaisten takavuosien judomestarit Saori Yoshida ja Tadahiro Nomura vastaanottivat yksityiskoneella paikalle tuodun olympiatulen ja siirsivät liekin sille tarkoitettuun pataan muutaman kymmenen virkamiehen ja kutsuvieraan edessä.

– Lasten oli suunniteltu toivottavan olympiatuli tervetulleeksi, mutta päätimme pienentää suunnitelmia ja asetimme heidän terveytensä etusijalle, Tokion olympialaisten johtaja Yoshiro Mori kertoi.

Maaliskuun 26. päivä olympiatulta vievän viestin on tarkoitus lähteä kiertämään Japania.

STT

Kuvat: