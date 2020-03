Omakotiliitto: Asumiskustannusten erot kuntien välillä kasvussa

Asumiskustannusten erot kuntien välillä ovat kasvussa omakotitaloissa, kertoo Suomen Omakotiliitto. Kalleimman ja halvimman kunnan välinen ero on venähtänyt 1 660 euroon, kun viime vuonna kuilu oli noin 1 500 euroa.

Kallein kunta on liiton mukaan Kemiönsaari ja halvin Kempele. Kemiönsaaressa kustannukset ovat lähes 4 900 euroa ja Kempeleellä noin 3 200 euroa.

– Asumiskustannusten nousu on saatava kuriin. Kolmessa vuodessa asumiskustannukset ovat nousseet rivakkaa tahtia, keskimäärin 11 prosenttia, kertoo Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors tiedotteessa.

Omakotiliiton teettämän tutkimuksen mukaan kalleimmat kunnat ovat Kemiönsaaren jälkeen Parainen, Sastamala, Leppävirta, Raisio ja Järvenpää. Halvimmat kunnat ovat Kempeleen ohella Pietarsaari, Kokkola, Kittilä, Seinäjoki, Keminmaa, Leppävirta, Lieto ja Savonlinna.

Sähkön siirtohintojen kallistuminen rokottanut eniten

Omakotitaloasujan lasku kasvoi vuodessa keskimäärin 125 euroa, osassa kunnista jopa satoja euroja. Eniten nousua on Sastamalassa, jossa rahapussiin tulee tänä vuonna lähes 300 euron lovi viime vuoteen verrattuna.

Kustannuksia ovat nostaneet erityisesti sähköyhtiöiden tekemät siirtomaksujen korotukset. Kunnissa, joissa asumiskustannusten nousut ovat suurimpia, myös kiinteistöveroa, vesimaksuja tai jätehuollon maksuja on korotettu.

Lämmityssähkö haukkaa yli puolet asumiskustannuksista. Lämmityskustannuksiin sisältyvissä sähkönsiirtomaksuissa on suuria paikallisia eroja, ja tätä osuutta asukas ei pysty kilpailuttamaan. Suurimmillaan ero kuntien välillä on jopa 585 euroa vuodessa.

