Omistaja vaihtuu, yritys jatkaa

Kun yrittäjä siirtyy eläkkeelle, eikä yrityksellä ole jatkajaa, menetetään työpaikkoja. Tätä kehitystä torjumaan Salon kaupungin elinkeinoyhtiö Yrityssalo on käynnistänyt puolitoistavuotisen hankkeen.

Sujuvasti seuraavalle -projektilla autetaan vanhoja ja uusia yrittäjiä omistajanvaihdoksessa. Salon kylät ovat nousseet vahvasti esille koulukeskustelussa, ja myös omistajanvaihdoshankkeessa erityistä huomiota saavat laajan maaseudun mikroyritykset, jotka työllistävät vain muutamia henkilöitä.

Tilastojen ja virallisten arvioiden perusteella lopettavista yrityksistä on syytä olla huolissaan. Varsinais-Suomessa on 7 000–8 000 yrittäjä, joilla on sen verran ikää, että he miettivät jo, mitä tekisivät firmalleen. 55 vuotta täyttäneistä yrittäjistä joka neljäs aikoo lopettaa. Loput miettivät yrityksen myymistä tai sukupolvenvaihdosta.

Yrityssalon yritysneuvojan Jukka Heinosen mukaan moni ikääntyvä yrittäjä ei ole valmistellut lainkaan yrityksen myyntiä (SSS 3.3.). Salosta tällaisia yrittäjiä löytyy suhteellisesti enemmän kuin muualta maakunnasta tai maasta.

Pienessä yrityksessä luonteva jatkaja voi löytyä perhepiiristä tai työntekijöiden joukosta. Lopettava yrittäjä ei välttämättä tule ajatelleeksi, että pienimuotoisellekin liiketoiminnalle voi löytyä ulkopuolinen ostaja, kunhan yritys on kunnossa.

On myös tapauksia, joissa yrityksen elinkaari päättyy luontevasti samaan aikaan, kun yrittäjä siirtyy eläkkeelle tai muuten vetäytyy yrittämisestä.

Yrittämiseen liittyy lähtökohtaisesti pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Samalla asenteella kannattaa valmistautua myös yrityksestä luopumiseen.

Yhden tai muutaman yrittäjän innovaatioon perustuvista startupeista puhutaan paljon, mutta omaa yritystä suunnittelevalle voi valmiin pienen yrityksen ostaminen olla parempi ratkaisu kuin aivan tyhjästä aloittaminen.