”On ilmiselvää, että kisoja ei voida järjestää heinäkuussa” – Useat maat kertovat Tokio-boikoteista

Kanada ei aio lähettää olympiajoukkuettaan Tokioon kesällä. Maan olympiakomitean mukaan kesäolympialaisia on koronaviruspandemian vuoksi lykättävä.

Myös Australia ja Uusi-Seelanti suunnittelevat kisojen boikotointia, kertoo brittilehti Guardian. Australia haluaa, että kisoja siirretään.

– On ilmiselvää, että kisoja ei voida järjestää heinäkuussa, Australian joukkueen johtaja Ian Chesterman sanoi lausunnossa.

Hänen mukaansa joukkueen urheilijat ovat treenanneet ahkerasti, mutta kisojen kohtaloon ja virustilanteeseen on liittynyt suurta huolta.

– He ovat kantaneet myös huolta kollegoistaan ympäri maailmaa, Chesterman kuvaili.

Yleisradioyhtiö ABC:n mukaan australialaisille urheilijoille on kerrottu, että heidän on syytä valmistautua kisojen siirtymiseen ensi vuoteen.

KOK viivyttelee päätöstään

Kansainvälinen olympiakomitea KOK sanoi sunnuntaina varaavansa neljä viikkoa päätöksentekoon Tokion kesäolympialaisten kohtalosta. Se korosti, ettei kisoja missään tapauksessa olla perumassa.

KOK kertoi arvioivansa yhteistyössä Tokion kisajärjestäjien ja viranomaisten sekä Japanin viranomaisten kanssa virustilanteen ja sen vaikutukset olympialaisiin. Osapuolet keskustelevat myös olympialaisten siirtämismahdollisuudesta.

KOK:ta on painostettu viime päivinä ankarasti. Ainakin Yhdysvaltain yleisurheiluliitto ja uintiliitto, Norjan keskusurheilujärjestö sekä Brasilian olympiakomitea ovat vaatineet kisojen siirtoa loppuvuoteen tai kesään 2021.

Myös Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki sanoi sunnuntaina Ylen urheilustudiossa, että kisat pitäisi siirtää.

STT

