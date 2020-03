OP: Suomen talouskasvu jää tänä vuonna nollaan koronaviruksen vuoksi – taantuma mahdollinen

Finanssiryhmä OP laskee ennustettaan Suomen tämän vuoden talouskasvusta. Uuden ennusteen mukaan Suomen talouskasvu jää tasan nollaan tänä vuonna. Aiemmin OP:n ekonomistit ennustivat Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 0,5 prosenttia.

OP:n uuden ennusteen taustalla ovat koronavirusepidemian vaikutukset esimerkiksi tuotantoketjuille aiheutuvista ongelmista ja epävarmuuden lisääntymisestä. Tuotantoketjuille aiheutuneet ongelmat ovat aiemmin arvioituja suurempia, ryhmä kertoo.

Ennusteen taustalla on skenaario, jossa Kiinan ja koko maailman talouskasvu hidastuu viruksen vuoksi. OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen sanoo tiedotteessa, että vientimarkkinoista riippuvaisena maana Suomi on Euroopan suurimpien kärsijöiden joukossa.

– Jos epidemia pitkittyy useamman kvartaalin mittaiseksi, on ainakin lievä taantuma todennäköinen, Heiskanen sanoo Suomen tilanteesta.

– Olennaista on myös palautuminen. Mikäli Kiinan talous palaa aiemmalle trendille, voi Suomen talous voi elpyä seuraavana vuonna vauhdilla.

Ensi vuoden ennuste säilyy toistaiseksi ennallaan eli 0,5 prosentissa.

Kaikkein heikoin näkymä Suomelle olisi tilanne, jossa Kiinan talouskasvu laskee tänä vuonna selvästi, eikä palaudu enää aiemman trendin tasolle. Silloin Suomen talous painuisi taantumaan, josta se ei elpyisi kunnolla vielä ensi vuonnakaan. Tällöin myös työllisyysaste heikkenisi.

