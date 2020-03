Opetusministeri suosittelee, että pikkukoululaiset pysyvät kotona – ”Nyt on tärkeintä vähentää omat ja lapsen lähikontaktit minimiin”

Kaikki peruskoulun 1.-3. luokan oppilaat voivat tänään mennä kouluun, koska hallituksen linjausta asiasta muutettiin perjantaina. Opetusministeri Li Andersson (vas.) vetoaa kuitenkin voimakkaasti vanhempiin, että mahdollisimman monet pikkukoululaiset jäisivät myös tällä viikolla kotiin.

– Vetoan Suomen vanhempiin. Nyt on tärkeintä vähentää omat ja lapsesi lähikontaktit minimiin. Mikäli lapsesi on varhaiskasvatuksessa tai 1.-3. vuosiluokilla, älä vie häntä lähiopetukseen, ellei ole pakko. Tämä on tehokkain tapa hidastaa taudin leviämistä, Andersson kirjoitti viikonloppuna Twitterissä.

– Olemme vakavassa tilanteessa, ja on tärkeää varmistaa yhdessä, että koronaviruksen hidastamiseksi käyttöön otetut rajoitustoimet todella tehoavat ja hallitus ei joudu ottamaan käyttöön vielä voimakkaampia toimia, Andersson jatkoi.

Lähiopetus rajattiin alun perin koronavirustilanteen vuoksi vain niille oppilaille, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla.

Valtioneuvoston asiasta antamaa asetusta päädyttiin kuitenkin tarkentamaan, koska kriittisten alojen määritelmä herätti hämmennystä. Tiistaina annettu lista ei ollut kovin tarkkarajainen, ja kunnat tulkitsivat sitä eri tavoilla.

STT

