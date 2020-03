Opetusministeri Andersson: On äärimmäisen tärkeää, että lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista pidetään huolta tulevina viikkoina

Suomalaisen yhteiskunnan on tulevina viikkoina äärimmäisen tärkeää pitää huolta lasten, nuorten ja perheiden pärjäämisestä, vetoaa opetusministeri Li Andersson (vas.). Suomen kouluissa siirryttiin tästä päivästä alkaen etäopetukseen koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Oppilashuollon palveluita voi järjestää tarvittaessa digitaalisesti, Andersson muistuttaa. Monissa kunnissa on hänen mukaansa kartoitettu etäopetuksessa olevien lasten tarvetta kouluruokailuun. Tämä on tapa auttaa niitä lapsia, joille lämpimän ruoan saaminen kerran päivässä on ollut erityisen tärkeää. Hallitus toivoo hänen mukaansa kouluilta kuitenkin myös harkintaa ruokailujen järjestämisessä, koska päämääränä on vähentää lasten välisiä kontakteja.

– Tulevien viikkojen aikana on äärimmäisen tärkeää, että me yhdessä suomalaisessa yhteiskunnassa hyödyntäen sosiaalista mediaa ja hyviä naapuruussuhteita pidämme huolta kaikkien lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista ja pärjäämisestä, Andersson sanoi.

Hallituksen ministerit kertoivat poikkeusolojen vaikutuksesta koulumaailmaan ja kulttuurielämään etätiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus turvataan lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lista kriittisistä aloista on pitkä. Aloilla työskentelee Anderssonin mukaan satojatuhansia suomalaisia.

Andersson painottaa, että hallitus ei ole keskeyttänyt muidenkaan lasten ja nuorten osalta opetusta Suomessa, vaan mahdollisuudesta oppia pidetään kiinni etätyöskentelyn keinoin.

Päivähoitomaksuihin toivotaan kunnilta harkintaa

Päiväkodit ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pysyy toiminnassa. Hallitus on antanut kuitenkin vahvan suosituksen perheille, että lapset hoidettaisiin kotona, jos vain mahdollista.

Periikö kunta päivähoitomaksuja, jos lapset hoidetaan näissä poikkeusoloissa kotona? Päätös maksuista kuuluu kunnille, Andersson vastaa.

– Pidämme toivottavana, että kunnat tällaisessa poikkeustilanteessa harkitsevat näiden maksujen perimättä jättämistä.

Näinkin kannustetaan hänen mukaansa lasten kotihoitoon.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen (kesk.) mukaan tilojen sulkemisista huolimatta korkeakoulujen opiskelijavalinnat voidaan toteuttaa koulujen tiloissa, kunhan varotoimia noudatetaan. Hallitus tekee hänen mukaansa kaikkensa, jotta opiskelijat pääsisivät siirtymään korkeakouluihin.

– Jotta tämän kevään vaikutukset korkeakoulutukseen olisivat mahdollisimman pienet, on todella tärkeää, että tällä viikolla käynnissä olevat ylioppilaskirjoitukset saadaan hoidettua läpi.

STT

Kuvat: