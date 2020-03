Orpo Iltalehdelle: Kokoomus on valmis sulkemaan Uudenmaan rajat

Kokoomus on valmis sulkemaan Uudenmaan rajat, jotta koronavirusepidemiaa saadaan hillittyä, sanoo puolueen puheenjohtaja Petteri OrpoIltalehden haastattelussa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa, että hallituksella on tarvittaessa mahdollisuus antaa asetus, jolla voidaan rajoittaa liikkumista maakunnasta toiseen. Uudenmaan eristäminen ei kuitenkaan vielä lauantaina ollut Marinin mukaan ajankohtainen asia.

– Jos tilanne menisi niin pahaksi Uudellamaalla, että näihin rajoittamistoimenpiteisiin pitäisi ryhtyä, niin hallitus antaisi tästä käyttöönottoasetuksen ja veisi sen eduskuntaan, Marin sanoi.

Orpo sanoo Iltalehdelle, että hallituksen on tehtävä nykytilanteessa enemmän ja nopeammin. Puoluejohtaja kaipaa myös entistä tiukempia rajauksia ihmisten vapaa-ajanviettoon.

– Juhlimisen on loputtava. Liikkumista pitää rajoittaa enemmän, Orpo sanoo lehdelle.

Orpon mukaan lauantaina raportoidun Suomen ensimmäisen koronaviruskuoleman pitäisi viimeistään olla herätys ihmisille, jotka eivät ole suhtautuneet virustilanteeseen ja viranomaisohjeistukseen vakavasti.

Myös hallitukselta Orpo penää yksiselitteisempää ohjeistusta esimerkiksi siitä, kuinka monta ihmistä ravintoloihin voidaan kerrallaan sallia.

